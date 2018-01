Prima vizita a unui lider nipon in Romania: Prim-ministrul Japoniei Shinzo Abe se intalneste cu presedintele Iohannis/ Acesta trebuia sa se intalneasca marti si cu premierul Tudose

Acum trei zile, Biroul de presa al Guvernului informa ca siIntrebarea care se pune este daca Shinzo Abe se va intalni cu cineva din Guvern in conditiile crizei politice generata de demisia premierului Tudose de luni seara.Shinzo Abe isi va continua vizitele in balcani in Bulgaria si in Serbia, in contextul in care Japonia incearca contrabalanseze expansiunea economica a Chinei si sa obtina sprijin pentru politica sa ferma fata de Coreea de Nord, scrie AFP."Cu prilejul primirii la Palatul Cotroceni, vor avea loc convorbiri in format restrans, convorbiri in plenul delegatiilor, declaratii de presa si un dineu oficial pe care Presedintele Klaus Iohannis il va oferi in onoarea Prim-ministrului Shinzo Abe.Agenda convorbirilor include stadiul si perspectivele de consolidare a relatiilor foarte bune de Parteneriat Reinnoit dintre Romania si Japonia, la nivel politic, economic, cultural, al securitatii si al relatiilor inter-umane. De asemenea, vor fi abordate subiecte precum cooperarea Japoniei cu Uniunea Europeana, inclusiv in contextul Acordului de Parteneriat Economic dintre Japonia si Uniune, evolutiile la nivel regional, cu accent asupra dosarului nord-coreean, respectiv cooperarea romano-japoneza in plan multilateral", mentioneaza Administratia Prezidentiala.Cel mai tanar si totodata cel mai longeviv premier din istoria tarii sale, Abe este presedinte al Partidului Liberal Democratic, partid care, cu exceptia a patru ani a condus Japonia din anul 1955.: Politica externa si de securitate a Japoniei a suferit modificari semnificative in timpul regimului Abe, capatand accente revizioniste si avand potential de schimbare majora a traiectoriei internationale a tarii si in special a raporturilor cu vecinii asiatici, ducand la renuntarea la doctrina Yoshida, pacifista, dominanta dupa incheierea celui de-al doilea razboi mondial. Aplicarea acestor politici a dus deja la racirea puternica a relatiilor dintre Japonia si China si dintre Japonia si Coreea de Sud, potrivit lui Geo Scripcariu, absolvent al Scolii Iezuite din Shibuya, Tokyo.In acest context, un eveniment foarte discret promovat, dar semnificativ, a avut loc asta-toamna la Institutul Diplomatic Roman, care impreuna cu Ambasada Japoniei in Romania a organizat vineri, 20 octombrie 2017, conferinta "A Mega Power Vacuum in East Asia and its Global Implication", sustinuta de directorul Institutului de Politica Externa de la Tokio, profesorul Kuni Miyake. Expertul nipon a prezentat o radiografie a situatiei actuale a tarilor din regiunea Asiei de Sud-Est si provocarile relatiilor bilaterale ale acestora cu Japonia, cu accent pe dinamica regionala care ar previziona in optica noii scoli de gandire a diplomatilor niponi "scenarii purtatoare de amenintari la adresa securitatii globale".Politicile economice promovate de Shinzo Abe, de cand a fost ales in al doilea mandat de prim-ministru, in decembrie 2012, se bazeaza pe trei axe: facilitati monetare, stimuli fiscali si reforme structurale. Scopul a fost reanimarea economiei nipone, cazute intr-o perioada de stagnare de aproape doua decenii.