Reactii in presa internationala dupa anuntul demisiei prim-ministrului Mihai Tudose: "Romania pierde un al doilea prim-ministru in sapte luni"

Demisia lui Tudose nu este un subiect tratat intens doar in presa romaneasca, ci si agentii de presa internationala au scris despre acest eveniment tensionat. BBC : "Romania pierde un al doilea prim-ministru in sapte luni. Dupa ce partidul politic din care facea parte Mihai Tudose si-a retras sustinerea, prim ministrul social-democrat a afirmat ca demisioneaza "cu capul sus". Partidul a fost dominat de lupta pentru putere, care a condus si la retragerea predecesorului sau, Sorin Grindeanu, in iunie". Reuters: "Tensiunile intre Tudose, care a fost numit in functie in iunie, si presedintele partidului Liviu Dragnea au erupt saptamana trecuta cand prim-ministrul i-a cerut ministrului de interne, un aliat apropiat al lui Dragnea, sa demisioneze, acuzand-o public de minciuna [...] Dragnea mentine o strangere ferma atat asupra partidului aflat la guvernare, cat si asupra guvernului. " Business Review :" Prim-ministrul Mihai Tudose a confirmat in dupa-amiaza zilei de luni ca va demisiona din functie, in urma votului luat in timpul unei intalniri speciale a conducerii PSD, cand s-a decis retragerea sprijinului politic. Dragnea a mentionat ca varful PSD a votat sa il elimine pe Tudose pentru ca "exista un conflict intre partid si guvern, dar, totodata, si in interiorul guvernului". Express : "Social democratii au votat in numar mare sa il elimine pe prim-ministrul Mihai Tudose, fortandu-l pe acesta sa demisioneze. Surse din partid au mentionat ca Tudose a demisionat la cateva momente dupa ce seniorii PSD au votat pentru retragerea sprijinului politic al prim-ministrului".