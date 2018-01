Uniunea Salvati Romania (USR) ii cere presedintelui Klaus Iohannis sa refuze desemnarea unui nou prim-ministru din partea PSD-ALDE si sustine solutia alegerilor anticipate, deoarece coalitia PSD-ALDE "si-a pierdut orice fel de legitimitate de a mai guverna Romania"."USR considera ca retragerea sprijinului politic pentru guvernul Tudose, al doilea guvern in 12 luni, confirma esecul majoritatii PSD-ALDE de a asigura guvernarea Romaniei. Orice guvern va fi mai bun decat Guvernul PSD-ALDE care de un an de zile lucreaza pentru interesul exclusiv al liderului PSD", precizeaza USR intr-o postare pe Facebook. Potrivit USR, Romania are nevoie de o guvernare "stabila, cinstita si competenta, care sa functioneze in interesul societatii, "nu ca sa-i scape de inchisoare pe Liviu Dragnea, Calin Popescu Tariceanu si politicienii penali ai PSD si ALDE". Precizarile USR survin demisiei premierului Mihai Tudose din functie, dupa ce luni seara i-a fost retras sprijinul politic in cadrul sedintei Comitetului Executiv National al PSD, potrivit Agerpres..