Video Seful PSD Liviu Dragnea: Eu NU voi face maine nicio propunere de premier/ Cred ca presedintele Iohannis va respecta Constitutia si va tine cont de majoritatea parlamentara. Nu cred ca el vrea anticipate

Seful PSD Liviu Dragnea a sustinut luni seara o conferinta de presa la sediul PSD unde a anuntat mai multe lucruri importante. Dragnea a lasat sa se inteleaga ca nemultumirile legate de premierul Tudose au fost foarte multe, ca a fost supus manipularilor si a vorbit despre "un pesonaj veninos dintr-o institutie romaneasca care face foarte mult rau". Seful PSD nu vede de ce ar trebui sa-si dea demisia fiindca a avut "mana proasta de doua ori" si sustinut ca el nu va face maine nicio propunere de premier ci va lasa sarcina partidului. Liderul PSD crede ca presedintele Iohannis nu e bucuros de aceasta situatie, dar e convins ca va respecta Constitutia si va numi premierul propus de PSD. "Noi suntem pregatiti de anticipate, dar cred ca presedintele nu vrea", a mai spus Dragnea care a anuntat ca e foarte suparat pe anumiti ministri care nu se vor mai regasi in noul guvern.

Declaratii Liviu Dragnea:

A fost o decizie lunga cu foarte multe lucruri care s-au discutat si infinal s-a supus la vot ca premierul sa demisioneze

Hotarare a fost adoptata cu 60 de voturi pentru, 4 impotriva si 4 obtineri, si Mihai Tudose care nu a votat



La inceput, Tudose a spus ca daca CEX ii va cere sa demisioneze o va face

Am hotarat ca maine la ora 11 colegii sa revina in CEX pentru a avea o discutie deschisa, transparenta si lunga daca va fi nevoie pentru a se discuta propuneri de nominalizare in asa fel incat dupa aceasta discutie sa avem cat mai putine motive sa ne temem ca vom mai ajunge a treia oara in situatia incare am ajuns

Intrebari:

Cu ce a gresit premierul Tudose?:

Au fost mai multe reprosuri, concluzia generala a fost ca nu se mai poate continua asa pentru ca exista o stare conflictuala intre partid si guvern cat si in interiorul Guvernului

S-au referit colegii la ultimele aparitii televizate, exista o nemultumire in randul membrilor PSD de faptul ca asteptau cu totii ca noul an sa inceapa cu un bilant al anului 2017 si o prezentare a masurilor care trebuiesc luate pentru romani

In schimb am vazut aparitii televizate care nu trebuiau sa fie



Genul asta de declaratii publice trebuie facute in CEX, chestiuni legate de relatia cu unii ministri sau alte subiecte, si dupa ce se iau deciziile se comunica

S-a creat o stare de tensiune care a tot crescut in ultima perioada



Cred ca au contribuit si unii colegi ai mei, a fost o avalansa de puncte de vedere elaborate mai mult, mai putin.

Toate lucrurile astea au escaladat si s-a ajuns in situatia in care 60 de colegi au spus ca realist vorbind nu mai putem avea garantia ca peste o luna nu vom ajunge tot in aceasta situatie.

Am mai trecut in aceasta situatie in octombrie, tot in urma unei emisiuni televizate legata de doua colege



Am discutat asta, se pare ca eu am mana foarte proasta, si nu numai in ce priveste propunerile de premier, ci inca cel putin 10 cazuri in ultimii ani



Le-am spus colegilor ca nu voi face nicio propunere.

La Sorin Grindeanu am facut eu o propunere, colegii au votat, a doua oara la Mihai Tudose am discutat cu fiecare membru al comitetului executiv in parte.

Maine va fi cum v-am spus, eu nu voi face nicio propunere, voi vota propunerea care iese din dezbatere dar voi si asuma acest vot.

Au fost colegi care au votat impotriva lui Tudose in vara si care reprosau ca au votat in cunostinta de cauza



Eu imi voi asuma votul de maine dupa ce se vor discuta mai multe propuneri

I-am incurajat sa se gandeasca bine in seara asta



Nu stiu cum se va intampla maine, le-am spus ca trebuie sa invatam ceva

Fiecare varianta sa fie intoarsa pe toate partile, sa spuna daca exista vreun risc si daca ajuns in functie poate rezista la manipulari, la minciniunile cu care au fost inconjurati Tudose si Grindeanu

Trebuie sa fiu realist si corect, sunt absolut convins ca presedintele nu e fericit de situatia in care am ajuns si ne asumam

Cred ca va respecta constitutia si va tine cont de o majoritate care va sustine propunerea pe care o vom face



Am discutat cu dl Tariceanu

Era deja informat, o sa se intoarca maine am inteles si o sa ne vedem



Vom garanta cu totii

S-a discutat subiectul, au vorbit si Tudose, si Carmen Dan



Dupa parerea mea nu trebuie schimbata structurea guvernului

Comitetul Executiv va decide



S-a discutat foarte serios, de la asta am plecat in discutie

Concluzia majoritatii a fost ca continuand in aceasta formula punem sub semnul intrebarii modul de functionare al guvernului



Eu am reprosat azi, nu am nominalizat deocamdata, unor ministri faptul ca au plimbat minciuna dintr-o parte in alta

I-am avertizat pe toti ca asa ceva nu voi mai accepta



I-am rugat pe colegi sa faca un efort si sa inteleaga ca a fost suficienta aceasta perioada de declaratii publice, scrisori, propuneri, inainte sa se discute in partid

Sper sa tina cont de asta pentru ca nu vor mai fi acceptate



Nu m-am gandit la asta

Am facut o greseala cand am facut acea propunere dupa consultare



Ma apasa foarte mult, dar ma intereseaza dincolo de ce trebuie sa promovati dvs , cu toate presiunile si sincopele politice, ca programul de guvernare sa fie pus in practica

Pana acum a fost pus in practica



Dragnea cere alta intrebare

Da

La fel. Sunt absolut sigur ca o sa am cu Mihai Tudose exact relatia pe care am avut-o acum 6 luni

Nu stiu. Colegilor le-am tot spus despre un pesonaj veninos dintr-o institutie romaneasca care face foarte mult rau

Nu, pentru ca le-a votat in parlament. Multi colegi au avut senzatia ca s-a delimitat de ele, eu nu am avut senzatia asta

Da, intre noi doi



Nu am spus ca a fost manipulat, am spus ca orice premier e tinta unor manipulari



Fiecare rezista potrivit strcturii interioare

Va asgur ca nu plec din tara, nu vreau sa spun acum



Daca va spun tot de maine nu ma mai cautati si nu mai apar la televizor

V-am spus ca asta va hotari CEX-ul



Cu dl Gabriel Petrea am o mica nelamurire, cand ma apropiam de sediu m-a sunat si mi-a spus sa nu cumva sa inteleg ca acea postare a fost impotriva mea

Din ce am inteles de la presedintii judeteni de tineret, au fost nemultumiti ca a fost publicata cea a doua scrisoare fara acordul lor



Doamne iarta-ma, foarte bine



Daca tot s-au apucat de scris si si-au descoperit un talent, foarte bine, o sa-i stimulam



Nimeni nu a criticat continutul, ci faptul ca au fost discutate in exterior

Din partea mea e aceeasi, stam la aceeasi masa unul langa altul si am si glumit



Nu am vorbit sa stiu daca s-a consultat sau nu, neavand confirmarea de la el nu pot sa comentez

Noi suntem pregatiti de alegeri oricand, dar nu cred ca va alege presedintele asta

Partidul

