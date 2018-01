Mihai Tudose confirma demisia din functia de premier: Plec cu fruntea sus / Nu voi asigura interimatul/ PSD isi da jos al doilea guvern intr-un an de zile

Chestionat cum este atmosfera in PSD, Tudose a precizat ca "pana acum a fost tensionata" dar "acum e buna". "Merg la Palatul Victoria sa-mi iau si eu lucrurile de acolo, asta e tot. Nu voi asigura interimatul", a subliniat premierul demisionar.Intrebat de un ziarist daca practic acum s-a dat jos din Trabant, Mihai Tudose a raspuns: "Da".Liviu Dragnea a declarat ca el nu va face marti nicio propunere de premier si ca lasa nominalizarea in sarcina partidului.PSD isi da jos asadar al doilea guvern in doar un an si unsprezece zile de guvernare.

Si vicepremierul Marcel Ciolacu si-a inaintat demisia din functia detinuta in Guvern, luni seara, multumindu-le colegilor sai din Cabinetul Tudose si sustinand ca se va intoarce "cu fruntea sus" in Parlament, unde va continua sa se "dedice serviciului public in beneficiul Romaniei", potrivit news.ro.

Intr-un mesaj postat pe Facebook, Ciolacu, unul dintre sustinatorii premierului ramas fara sprijinul politic al PSD si prieten al acestuia, ii multumeste lui Mihai Tudose si colegilor din Guvern si explica traseul sau politic in perioada care urmeaza.

"Multumesc premierului Mihai Tudose, intregii echipe guvernamentale si tuturor colegilor mei pentru modul exemplar in care am colaborat in aceasta perioada. A fost un efort extraordinar pentru a duce la indeplinire angajamentele din programul de guvernare cu care am castigat alegerile. Avem o crestere economica record, am crescut salarii si pensii, avem cea mai mica rata a somajului si am demarat investitii majore in infrastructura. Sunt rezultate bune care ofera viitorului guvern o baza solida pe care sa construiasca in continuare astfel incat sa aduca prosperitate romanilor", scrie Ciolacu, pe Facebook.