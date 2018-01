Victor Ponta: Liviu Dragnea, Stanescu si 'Cartelul de la Teldrum', un grup organizat care a preluat Guvernul

"Dupa ce PSD si Camera Deputatilor au fost confiscate de catre Liviu Dragnea, Stanescu si 'Cartelul de la Teldrum' din aceasta seara acest grup organizat preia si Guvernul tarii!Eu am curajul sa ma lupt deschis cu acest 'Cartel' si sa eliberez tara de ocupatia lui Dragnea. Acum suntem putini dar asa eram si in 2010 cand am pornit lupta contra lui Basescu - sunt convins ca o sa castigam!", a scris Ponta, pe contul lui de Facebook.