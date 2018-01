ULTIMA ORA Mihai Tudose si-a anuntat demisia din functia de premier - oficial

Claudiu Manda a anuntat, luni seara, ca marti la ora 11.00 va avea loc o noua sedinta a Comitetului Executiv al PSD, pentru a nominalizarea noii propuneri de premier.Dintre toti membrii CEx, au fost doar 4 voturi in favoarea demisiei si 4 abtineri, restul votand pentru retragerea sprijinului politic.Mihai Tudose a rezistat doar 6 luni si jumatate in functia de premier. Guvernul condus de Mihai Tudose a primit votul de investitura al Parlamentului pe data de 29 iunie 2017, la doua zile dupa ce Tudose fusese propus pentru functia de premier de coalitia PSD-ALDE.Predecesorul lui Mihai Tudose, Sorin Grindeanu, primul premier al coalitiei PSD-ALDE dupa alegeri, a rezistat in functia de prim ministru mai putin de 6 luni.