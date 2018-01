Ludovic Orban: Situatia politica de astazi ma face sa cred ca se poate ajunge la alegeri anticipate

"Pozitia Partidului National Liberal e simpla si clara: PSD dauneaza grav Romaniei. Singura solutie ca sa ne revenim, este ca PSD sa dispara de la guvernare. Au primit votul cetatenilor si in loc sa se ocupe de buna guvernare, PSD nu face altceva decat sa isi imparta feliile de putere, nu face altceva decat sa isi regleze conturile intre diferitele tabere din interiorul partidului de guvernamant, nu face altceva decat sa se rafuiasca cu mediul economic, nu face altceva decat sa modifice cu forta legile justitiei pentru a scapa de consecintele faptelor penale savarsite. Romania nu mai poate sa mearga inainte in acest fel. Din punctul meu de vedere, atat Dragnea, cat si Tudose sunt la fel si reprezinta un rau pentru Romania. Pe mine nu ma intereseaza daca va castiga Dragnea sau daca va castiga Tudose in meciul dintre ei doi. Ce ma intereseaza pe mine este ca fiecare roman pierde in urma scandalului perpetuu, in urma iresponsabilitatii si chiar a ticalosiei celor care i-au mintit pe romani, care au primit increderea din partea romanilor si astazi folosesc puterea nu pentru oameni, ci impotriva interesului oamenilor", a afirmat Ludovic Orban, citat de News.ro.El sustine ca PNL va face toate demersurile posibile ca sa puna punct "acestei puteri nocive pentru Romania, care nu face altceva decat sa dauneze grav intereselor generale ale romanilor".Ludovic Orban a mai adaugat, raspunzand intrebarilor jurnalistilor, ca PNL este pregatit in orice moment sa isi asume raspunderea guvernarii, dar prefera "sa se intoarca la popor", pentru ca structura Parlamentului actual nu mai reprezinta vointa cetatenilor: "S-a dovedit in acest an curs de la alegeri ca cei care au primit votul cetatenilor i-au mintit pe oameni si folosesc puterea impotriva interesului general."Intrebat daca PNL sustine declansarea alegerilor anticipate, Orban a raspuns: "Eu recunosc ca este dificil sa faci alegeri anticipate in Romania, pentru ca asta presupune respingerea a doua guverne. Situatia politica de astazi, in schimb, ma face sa cred ca se poate ajunge la alegeri anticipate, pentru ca este foarte greu sa formezi un guvern omogen, un guvern care sa aplice politici coerente, in interes general, pe actuala structura a Parlamentului, in care nu se mai stie cine e la putere. La ora actuala este balamuc general, ministrii nu asculta de premier, premierul nu asculta de partidul de guvernamant, tot felul de triburi care se bat pentru ciolan, care cauta sa capete un ciolan mai mare si nu sa utilizeze puterea in interesul general. Dupa parerea mea, este posibil, iar in ceea ce priveste Partidul National Liberal, in cazul in care va pica acest guvern, lucru care mi se pare cel mai normal, eu cred ca trebuie sa plece si Dragnea si Tudose si PSD-ul in ansamblul sau, pentru ca nu are capacitatea de a pune in practica promisiunile electorale si nu face altceva decat sa faca un rau imens Romaniei."Liderul PNL a subliniat ca, in niciun caz, liberalii nu l-ar putea sustine pe Mihai Tudose, daca acesta refuza sa demisioneze si PSD nu il mai sustine: "Partidul National Liberal este capabil, hotarat si dispus sa-si asume raspunderea guvernarii in orice moment. Preferam in schimb ca acest lucru sa se faca in urma alegerilor. Oricum, Guvernul acesta este unul minoritar si, de fapt, orice guvern care a fost investit de actuala conducere a PSD a functionat ca guvern minoritar. De altfel, vad ca guvernul pe de o parte nu asculta de majoritatea parlamentara iar majoritatea parlamentara face orice altceva in afara de ceea ce vrea sa faca guvernul."Intrebat daca are un pronostic pentru astazi, Mihai Tudose sau Liviu Dragnea, Ludovic Orban a raspuns: "Sunt iresponsabili toti, s-au rupt total de realitate, traiesc intr-o lume paralela cu viata de zi cu zi a oamenilor, au ajuns sa se urasca atat de mult incat este foarte greu sa faci un pronostic. Daca ma intrebati totusi, nu stiu daca se va ajunge la o transare a conflictului pentru ca sunt speriati toti sa nu cumva sa piarda puterea. Si aceasta frica de pierdere a puterii s-ar putea sa le domoleasca dorinta de rafuiala si aceasta noapte a cutitelor, seara, zi a cutitelor lungi sa fie mai mult asa, a creioanelor si pixurilor."El a precizat ca PNL nu ar participa nici la un Guvern de uniune nationala.Intrebat daca are un nume de premier al PNL, Ludovic Orban a raspuns: "Cu siguranta!". Intrebat si daca e vorba de presedintele partidului, Orban a raspuns tot "Cu siguranta!".