Marian Oprisan: PSD trece azi printr-o mare incercare / Cred ca Guvernul condus de Mihai Tudose trebuie sa ramana in functie

"Nu am dormit de 48 de ore", le-a spus Oprisan ziaristilor aflati la sediul din Kiseleff 10, sustinand ca pentru el este importanta "stabilitatea scenei politice, a tarii si a PSD".In opinia sa, "PSD trece azi printr-o mare incercare"."Cetatenii au avut incredere in noi si avem o mare responsabilitate fata de ei", a argumentat Marian Oprisan, inainte de a adauga: "Eu cred ca guvernul Romaniei condus de Mihai Tudose trebuie sa ramana in functie"."Cred cu tarie ca e nevoie de echilibru si responsabilitate. PSD in aceasta poveste priuvind cele trei guverne aproape nu a gresit cu nimic", a mai spus Oprisan, care inainte de a venit la sediul PSD s-a intalnit cu Mihai Tudose la Guvern.