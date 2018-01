Codrin Stefanescu, inainte de sedinta conducerii PSD: Azi e obligatoriu sa gasim solutia finala / Majoritatea isi asuma ce voteaza si minoritatea isi asuma ca majoritatea a decis

"Daca e nevoie vom sta si toata noaptea", a spus Stefanescu, inainte de adauga: "Cred ca azi e obligatoriu sa gasim solutia finala"."Intru (in sediul PSD) cu speranta ca, desi ultimele zile nu au fost cele mai fructuoase in ceea ce priveste conunicarea interna, totusi sa ne aducem aminte de zilele in care eram uniti. Nu cred ca ne era mai bine in opozitie", a spus acesta.Codrin Stefanescu i-a asigurat pe ziaristi ca "de aici, din sediul PSD, va pleca aceeasi echipa pe care o stiti in campania din 2016: uniti si fara capete taiate, fara mari schisme".Insa "orice decizie care se ia va fi o decizie pe care o asumam cu totii si majoritatea o va impune", in sensul ca "majoritatea isi asuma ce voteaza si minoritatea isi asuma ca majoritatea a decis"."Cand am aplicat acest lucru lucrurile au iesit foarte bine", a argumentat acesta.In opinia sa, "de o perioada de timp statul paralel, pe langa gard, pe sub gard, ne incearca", iar "miza e PSD insasi"."Nu vor sa spliteze sau sa sparga PSD, pur si simplu vor sa puna mana pe acest partid", a adaugat Codrin Stefanescu, in opinia caruia PSD va "avea majoritate in parlament sub toate formele".