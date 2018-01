​​Sondaj: Ar trebui presedintele Iohannis sa nominalizeze premier tot de la PSD, daca partidul ii retrage sprijinul lui Mihai Tudose?

Participa la sondajul HotNews.ro

PSD a castigat alegerile din 2016, dar in numai un an a schimbat deja un prim ministru, Sorin Grindeanu, dupa ce o prima nominalizare pentru postul de premier - Sevil Shhaideh - fusese respinsa. In aceste conditii, daca PSD ii retrage acum sprijinul lui Mihai Tudose, iar acesta demisioneaza, ar trebui presedintele Klaus Iohannis sa nominalizeze premier tot de la PSD?