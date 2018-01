VIDEO Premierul Tudose: "Atat timp cat mai suntem in picioare vom da tot sprijinul ca proiecte de infrastructura mari sa se desfasoare cu prioritate"

Premierul Mihai Tudose a anuntat luni intr-o conferinta de presa la Ministerul Transporturilor demararea proiectului pentru construirea unui pod peste Dunare, la Braila. Tudose a evitat orice declaratie politica, dar a spus in scurta sa alocutiune ca "atat timp cat mai suntem in picioare vom da tot sprijinul ca proiecte de infrastructura mari sa se desfasoare cu prioritate".Cele mai importante declaratii:- Obiectivul podului peste Dunare de la Braila e discutat din anii 80. E un obiectiv major si s-a intrat in linie dreapta- Podul e un element de siguranta nationala, o sa traim intr-o tara normala in care fluviul nu se mai traverseaza cu bacul- Va garantez ca atata timp cat mai suntem in picioare vom da tot sprijinul ca proiecte de acest gen sa se desfasoare cu prioritate- Am avut o noua intalnire cu BERD, aceste intalniri sunt saptamanale- Azi, reprezentantii BERD au anuntat ca s-a luat decizia finala la Londra pentru alocarea a 300 de milioane de euro pentru magistrala de metrou M 6- In conformitate cu calendarul asumat cu Banca Mondiala, azi a devenit operationala unitatea de monitorizare a proiectului autostrazii Ploiesti - Brasov- Sunt proiecte care au demarat astazi si nu mai pot fi oprite, indiferent cine ar dori acest lucru