SURSE Premierul Tudose ar urma sa demisioneze daca PSD ii retrage sprijinul politic

Nu e clar insa ce optiuni de a forma un guvern exista in afara partidului condus de Liviu Dragnea. In ultimele zile, au avut loc negocieri intense ale celor doi lideri aflati in conflict pentru a obtine majoritatea in CEx, organism de conducere din care fac parte liderii de filiale din tara si conducerea centrala formata din vicepresedintii partidului. Potrivit unor evaluari, in acest moment Dragnea ar avea majoritatea in CEx, dar situatia ramane fluida si totul se joaca pana in ultimul moment.