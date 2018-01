Melescanu (ALDE), intrebat daca Tudose ar trebui sa isi dea demisia: Nu cred ca e problema noastra. Trebuie stabilita in Coalitie si in primul rand in interiorul PSD

Ministrul de Externe Theodor Melescanu a spus luni la Antena 3 ca si ALDE va avea o intalnire la nivel de conducere, iar intrebat daca in opinia sa premierul Mihai Tudose ar trebui sa isi dea demisia, acesta a zis: “nu cred ca e problema noastra, trebuie stabilita in Coalitie si in primul rand in interiorul PSD”. De asmenea, acesta le-a transmis colegilor din PSD “sa judece cu intelepciune”.





Acesta a mai zis ca “in general, noi, cei de la ALDE, nu suntem pentru demisii, ci pentru continuarea prioritatilor programului de guvernare”.





Acesta a mai spus ca nu a avut loc o intalnire a coalitiei de guvernamant si le transmite colegilor din PSD “sa judece cu intelepciune, sa puna mai presus de orice interesele romanilor si asteptarile romanilor”.