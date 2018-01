UPDATE Inca trei organizatii de tineret ale PSD se delimiteaza de liderul lor, Gabriel Petrea. TSD Olt il acuza de "limbaj de lemn, pur comunist"

In comunicatul TSD Olt, pozitia exprimata de Gabriel Petrea este calificata drept "propaganda ieftina", "foileton scris intr-un limbaj de lemn"."TSD Olt constata, cu stupoare, iesirea lui Gabriel Petrea in spatiul public cu o 'scrisoare deschisa' in numele Tinerilor Social Democrati. Foiletonul scris intr-un limbaj de lemn, pur comunist, de catre cine-stie-ce strateg in ale politicii, nu este asumat de organizatia de la Olt. Ne delimitam de aceasta propaganda ieftina si ii spunem lui Gabriel sa si-l asume singur. Apropo, tu ne vorbesti despre democratie in partid si tu, de capul tau, vorbesti in numele nostru, al tuturor? Dupa ce ca bati campii cu gratie, mai ai tupeul sa ne dai si lectii de democratie? Noi, Organizatia TSD Olt, iti spunem 'Stop! Noi nu rezistam!' P.S. Putin mai mult respect pentru colegii tai nu ar strica!", se arata in comunicatul postat pe pagina de Facebook a organizatiei judetene de tineret, semnat 'echipa TSD Olt'.La randul sau, presedintele executiv al organizatiei TSD Valcea, deputatul Stefan Ovidiu Popa, sustine, intr-o postare pe facebook, ca presedintele TSD trebuia sa consulte organizatiile "inainte de a-si lua angajamente si a face consideratii publice". Orice declaratie publica trebuie bine cantarita, se mai arata in comunicatul TSD Valcea."Bineinteles ca vrem unitate in PSD! Bineinteles ca ne dorim o guvernare buna, dar, in aceste zile, un lider, fie el si de la tineret, ar trebui sa ne consulte inainte de a-si lua angajamente si a face consideratii publice, asa cum presedintele PSD Liviu Dragnea va consulta presedintii in CEX. Pana atunci, probabil, domnul Gabriel Petrea ar trebui sa semneze in nume personal comunicatul recent aparut pe retelele de socializare. Cred ca orice declaratie publica, pana la Comitetul Executiv National al PSD, trebuie bine cantarita. Prin urmare, ne delimitam de acest comunicat al domnului Petrea", indica deputatul Stefan Ovidiu Popa.Si organizatia PSD Dolj s-a delimitat de Petrea."Organizaţia TSD Dolj crede în principiul dialogului şi al unităţii, motiv pentru care considerăm că orice opinie ce ne priveşte trebuie discutată şi acceptată de o majoritate. Atât Organizaţia TSD Dolj, cât şi eu, în calitate de preşedinte al organizaţiei şi de parlamentar de Dolj, ne dezicem de comunicatul preşedintelui Gabriel Petrea făcut în numele nostru, al tuturor tinerilor ce activăm în PSD. Din păcate, această luare de poziţie în spaţiul public în numele TSD nu a fost dezbătută, susţinută şi acceptată de membrii CEX ai TSD!" a scris Alexandra Presură pe pagina de Facebook, potrivit Agerpres.Presură mai spune că, în aceste momente, PSD are nevoie de "unitate şi determinare în numele celor care cred în necestitatea punerii în aplicare a programului de guvernare şi în funcţionalitatea actului de guvernare în condiţii de normalitate".Preşedintele TSD, Gabriel Petrea, a afirmat într-un document publicat duminică, pe site-ul organizaţiei, că doreşte o definire mult mai clară a relaţiei dintre conducerea partidului şi guvernul social-democrat şi ca numirile în funcţii publice să fie făcute pe criterii de competenţă, propunând organizarea unui Consiliu Naţional al PSD sau a unui Congres pentru clarificarea situaţiei din partid.Presedintele TSD, Gabriel Petrea, a afirmat intr-un document publicat duminica, pe site-ul organizatiei, ca doreste o definire mult mai clara a relatiei dintre conducerea partidului si Guvernul social-democrat si ca numirile in functii publice sa fie facute pe criterii de competenta, propunand organizarea unui Consiliu National al PSD sau a unui Congres pentru clarificarea situatiei din partid.