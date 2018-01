Badalau, numarul doi in PSD, cere "coabitare": "La sedinta CEx voi milita pentru echilibru; trebuie stabilite limitele de competenta ale guvernului si partidului. Oamenii se uita la noi si nu inteleg"

"La sedinta de astazi, voi milita pentru echilibru. Indiferent care vor fi discutiile, trebuie sa convietuim, trebuie o coabitare. Trebuie stabilite limitele de competenta ale guvernului si ale partidului, nu un guvern care sa incalece partidul, un guvern cu oameni competenti. Partidul trebuie sa decida in privinta oamenilor care il reprezinta, iar guvernul se exprima cu privire la competenta acestora. Biroul Permanent si CEx trebuie sa functioneze, se vor detensiona situatiile. Oamenii se uita la noi si nu inteleg. In urma alegerilor si a votului cu care ne-au mandatat oamenii, noi raspundem de soarta tuturor romanilor, nu numai de cea membrilor de partid, de aceea avem nevoie de echilibru, pentru a duce la indeplinire programul de guvernare si tot cea ce am promis", a declarat Badalau.In ceea ce priveste o eventuala demisie sau demitere a ministrului de Interne, Carmen Dan, Niculae Badalau a completat ca este decizia premierului, care propune Cex."Cu privire la ministrul de Interne, Carmen Dan, premierul decide si propune CEx si, atunci, sunt cele doua sectiuni - guvern si partid - care functioneaza", a precizat senatorul PSD.