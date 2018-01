Liderul tinerilor din PSD, sustinere pentru Tudose si critici pentru Dragnea: "Nu ne permitem sa facem schimbari o data la sase luni / Avem nevoie de mai multa democratie in partid"

Gabriel Petrea aminteste in scrisoare ca anul 2016 a adus cel mai categoric succes electoral al PSD din istoria sa, iar 2017 trebuia sa fie "anul care sa aduca linistea, concentrarea si hotararea de a transforma in realitate programul de guvernare"."Nu a fost asa. A fost anul in care am adoptat importante decizii pentru tara dar ne-am si axat pe tot felul de subiecte mai curand secundare, care au gripat atat partidul, cat si actul de guvernare si care au sadit samburii indoielii in societatea romaneasca referitor la abilitatea si determinarea noastra de a ne indeplini misiunea. Dintr-un partid apreciat de votantii sai si temut de adversarii politici, PSD risca sa nu mai fie luat in serios ca partid al transformarii si dezvoltarii Romaniei", spune el."In momentul prezent, privind obiectiv, pilonii relevantei noastre politice se clatina: avem prea multe dispute despre persoane si prea putine despre idei, competenta multora din cei pe care i-am propus in pozitii de responsabilitate publica este pusa sub semnul indoielii, iar dezbaterea ideologica din partid este cvasi-inexistenta", mai atentioneaza el.Gabriel Petrea apreciaza astfel ca "anul 2018 trebuie sa fie anul clarificarilor pentru PSD. Atat politice, cat si manageriale si, mai ales, ideologice". "Avem obligatia sa incepem urgent reconstructia si consolidarea", spune el."Credem ca pastrarea guvernarii si continuarea implementarii Programului de Guvernare trebuie sa ramana o prioritate. Nu ne permitem sa facem schimbari o data la sase luni, pentru ca parem neseriosi si amatori", mai spune liderul tinerilor social-democrarti."Avem incredere ca, reflectand la ideile din aceasta scrisoare, putem genera dialog intern de care PSD are nevoie pentru refondare. Daca, la fel ca si noi, credeti in schimbarea la fata a PSD, va invit sa incepem o dezbatere ampla in partid. Nu trebuie sa fim de acord asupra fiecarei propuneri, trebuie doar sa mizam pe dialog, democratie, responsabilitate, urmarirea interesului public si colegialitate", conchide Petrea.