Ponta: Guvernul e al tarii sau al PSD? Acest lucru se poate stabili luni

"Guvernul e al Romaniei, nu al PSD si trebuie sa guvernezi pentru toata tara. Si pentru cei care voteaza PSD, si pentru cei care nu voteaza PSD. Conform Constitutiei Romaniei si legii de organizare a Guvernului, schimbarea unui ministru presupune doua persoane: prim-ministrul, care propune schimbarea, si presedintele, care o aproba. Problema e urmatoarea: Guvernul e al tarii sau al PSD? Acest lucru se poate stabili luni. Si va spun eu care e de fapt intrebarea luni: ramane Carmen Dan ministru sau nu? Pentru ca un prim-ministru care nu isi poate schimba un ministru este o marioneta", a sustinut Ponta.El a adaugat ca la CExN de luni sunt doar doua variante. "Ori pleaca doamna Carmen Dan si, intr-adevar, Dragnea isi pierde cel mai important om, Cartelul de la Teleorman pierde, ori ramane Carmen Dan si atunci Tudose nu mai e premier", a afirmat Ponta.In context, fostul premier s-a intrebat retoric daca la sedinta de luni "cineva va pune problema retragerii lui Liviu Dragnea de la conducerea PSD, sa faca un pas in spate, sa lase acea conducere colectiva"."Eu as vrea ca PSD sa se elibereze de Dragnea si cartelul sau si sa guverneze bine Romania, asa cum a guvernat-o sub Guvernul Nastase si, cu voia dumneavoastra, sub Guvernul Ponta. (...) Tine de actualii lideri ai PSD sa ia decizia cea mai buna nu pentru Dragnea si viata lui privata in Brazilia sau de Madagascar, ci pentru PSD si pentru Romania. (...) Mihai Tudose, daca vrea in continuare sa ramana prim-ministru, si impresia mea dupa interviul de miercuri a fost ca vrea sa fie prim-ministru, nu mai poate sa fie folosit ca instrument pentru un grup infractional care conduce PSD", a adaugat Ponta.