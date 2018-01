Victor Ponta spune ca ultima oara a vorbit cu Sebastian Ghita la telefon in noiembrie

Intrebat cand a vorbit ultima data cu Sebastian Ghita, Victor Ponta a raspuns: "Cred ca de ziua lui (10 noiembrie - n.r.), l-am felicitat, as uita daca nu ar fi nascut in aceeasi zodie cu Traian Basescu si cu Liviu Dragnea, scorpioni. (...) Sa-i spun 'la multi ani', sigur ca da, i-am transmis 'la multi ani', asa cum transmit cam tuturor celor pe care ii cunosc, sa-i urez toate cele bune".El a amintit ca este consilierul presedintelui Serbiei incepand din anul 2016."Sunt din 2016 consilierul domnului Vucic. Suntem foarte buni prieteni de cand era prim-ministru, a devenit presedinte. (...) Sunt cetatean roman, familia mea traieste aici, as vrea sa traiasca aici si copiii, dar Serbia este o tara pe care o iubesc si are un presedinte pe care il ajut cat pot sa se integreze in UE", a mai spus Ponta.Acesta a afirmat ca nu l-a sunat pe fostul primar al Constantei Radu Mazare de cand acesta a plecat in Madagascar.Intrebat daca are de gand sa il sune pe Radu Mazare, Victor Ponta a raspuns: "Cand va fi ziua domniei sale, probabil ca o sa ii transmit la multi ani".El a spus ca nu a fost niciodata in Madagascar, insa daca ar avea ocazia, ar merge impreuna cu familia."Nu am fost niciodata acolo, dar imi pare rau, as merge. As merge cu sotia, cu familia. Daca va fi ocazia, vom merge", a mai afirmat fostul premier.