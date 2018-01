PSD Iasi, mesaj public de sustinere pentru Tudose: Inlocuirea premierului, "un risc urias"

Organizatia PSD Iasi apreciaza acum ca, "la fel ca in cazul schimbarii echipei guvernamentale conduse de fostul Prim Ministru Sorin Grindeanu, ne aflam in fata unei crize politice si guvernamentale generate nu de factori socio-economici obiectivi, ci de unele aspecte personale si subiective care risca totusi sa scoata Romania de pe traseul sau european, legat indisolubil de stabilitatea politica si de respectarea valorilor democratice."De asemenea, in comunicat se "subliniaza faptul ca responsabilitatea actului de guvernare apartine Primului Ministru si echipei sale, iar orice decizie privind buna functionare a acestei echipe, in vederea implementarii eficiente a Programului de Guvernare, trebuie luata in interiorul Guvernului PSD - ALDE validat si sustinut politic de Parlamentul Romaniei.""Organizatia Municipala Iasi a PSD avertizeaza asupra pericolului acut ca noul experiment politic in fata caruia ne aflam sa subrezeasca increderea alegatorilor si sa vulnerabilizeze partidul in fata adversarilor politici, sa destabilizeze profund situatia economica a tarii, sa intarzie si mai mult absorbtia fondurilor europene si sa deprecieze iremediabil credibilitatea Romaniei in fata partenerilor externi.Organizatia Municipala Iasi a PSD sustine cu tarie faptul ca, in anul Centenarului Marii Uniri, avem imperios nevoie de stabilitate si unitate, de munca si responsabilitate, de coerenta si predictibilitate. Doar astfel vom reusi sa punem in practica Programul de Guvernare si sa recastigam increderea romanilor, cei in fata carora suntem raspunzatori mai presus de orice!", se mai scrie sursa citata.