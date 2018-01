Cazanciuc: Catedrala nationala - singurul obiectiv realist in anul Centenarului

Senatorul PSD Robert Cazanciuc, membru al Comisiei parlamentare speciale pentru Celebrarea Centenarului Marii Uniri, a declarat ca singurul obiectiv realist in 2018, la nivel de proiect major, este Catedrala nationala si i-a indemnat pe toti cei convinsi de importanta proiectului sa doneze cel putin 2 euro, potrivit Agerpres.





"Comisia are responsabilitatea de a da coerenta demersurilor, in primul rand guvernamentale, pentru acest obiectiv major. Avem multe initiative la nivel public sau privat. Aceasta comisie trebuie sa aduca in jurul mesei pe toti cei ce vor sa fie parte a proiectului Centenar. Acest proiect nu este un sac in care statul pune un buget si cineva vine sa cheltuiasca. Fiecare dintre noi trebuie sa se gandeasca ce putem face pentru acest proiect. Centenarul este despre trecut, prezent si viitor (...) La nivel de proiect major, singurul obiectiv realist in acest an este Catedrala nationala", a afirmat Cazanciuc.





El sustine ca acest obiectiv trebuie realizat pentru a nu avea "o problema de constiinta si de istorie".





"Daca nu o sa avem grija ca acest obiectiv sa fie finalizat, cred ca o sa avem o problema de constiinta si de istorie pana la urma. Catedrala nu este proiectul patriarhului Daniel (...) Este proiectul lui Carol I. Dupa Razboiul de Independenta a aparut ideea unei catedrale. Sunt aproape 140 de ani de cand Carol I a emis o lege privind Catedrala nationala. Cred ca e momentul ca fiecare dintre noi sa ne intrebam daca putem face ceva pentru acest obiectiv national. Sa facem o donatie de 2 euro (...) Sa nu lasam sa treaca istoria pe langa noi fara sa facem nimic pentru ea", a adaugat Cazanciuc.





Potrivit acestuia, Catedrala "nu e doar un proiect al bisericii, ci un proiect al poporului roman".





"Acolo vor fi multe functiuni cu caracter social. Sunt absolut convins ca atunci cand va fi finalizat la 1 decembrie anul acesta sa mergem cu bucurie si sa fim mandri ca am facut o donatie de 2 euro sau am vorbit de bine acest proiect. De hulit este foarte usor, haideti sa si construim ceva si cred ca anul acesta e o sansa chiar istorica pentru poporul roman. (...) Sa avem macar o data in acest an incredere in noi, sa nu mai fim atat de suspiciosi ca intotdeauna se ascunde ceva in spatele unui proiect. Sunt oameni care vor sa construiasca pentru aceasta tara pur si simplu", a aratat Cazanciuc.