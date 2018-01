Presedintele Asociatiei Comunelor din Caras-Severin: "Sustinem guvernul Tudose"

Evitarea unui nou episod Grindeanu nu are ca scop doar factorul decredibilizarii imaginii social ¬ democratilor, ci o pierdere pentru primarii care au apucat sa demareze proiecte pentru comunitatile lor."Primarii, colegii mei din Caras-Severin, au primit finantari pentru proiecte, simtim ca lucrurile se misca in teritoriu iar acest lucru se datoreaza intr-o mare masura modului eficient in care domnul prim-ministru a inteles sa actioneze. Pentru ca probleme sunt multe, s-o recunoastem si nu putine sunt drumurile pe care le facem cu eforturi numai de noi stiute la Bucuresti. Din fericire nu am bătut drumurile degeaba, așa cum plecau pe vremuri alți primari și stăteau agățați pe cleanța câte unui minister", a spus Beg.