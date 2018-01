Codrin Stefanescu: Si-a bagat dracul coada in PSD. La Grindeanu a fost Ponta, acum dracul nu a fost identificat / Vom detensiona toata aceasta situatie luni

Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, spune ca era nevoie de convocarea unei sedinte-fulger a CEx pentru reglarea problemelor din partid, care s-au amplificat in ultima perioada si au facut ca "PSD sa ajunga pe toate paginile ziarelor, inclusiv in afara tarii", noteaza news.ro. El a spus ca "si-a bagat dracul coada in PSD", iar daca in cazul lui Sorin Grindeanu a fost identificat, fiind Victor Ponta, acum "dracul nu a fost identificat" si, probabil, este din afara partidului. "Tudose nu e Grindeanu, vom detensiona toata aceasta situatie luni", a sustinut Stefanescu.





Codrin Stefanescu a declarat, la Antena 3, ca in ultimele zile a primit mesaje de la peste 100 de primari din tara care au atras atentia ca nu se poate continua asa, el sustinand ca nu este vorba despre un alt caz Grindeanu, dar ca este "o problema serioasa".





"Ca urmare a unor declaratii de tot felul ale unor colegi si urmare a altor lucruri ca lipsa de comunicare, faptul ca de cateva zile se amplifica situatia din partid, am considerat ca este foarte important sa facem un CEx fulger luni, ca sa ne reglam toate problemele din interior si sa vedem cum au ajuns in spatiul public aceste probleme amplificate. In ultimele cateva zile am primit o avalansa de mesaje de la colegi din tara ca sa ne potolim, am vorbit cu 100 de primari care atrag atentia hotarat ca nu putem sa stam asa si sa comunice fiecare cum vrea si ca nu stiu de ce ne certam. (...) Am avut un an bun, cu reusite la guvernare. (...) Nu vom discuta nimic din ceea ce se astepta sa discutam la Iasi. Vom discuta doar despre ce ne framanta, despre cum am ajuns noi de la inceputul anului sa fim pe toate paginile ziarelor, si aici si peste hotare", a declarat Codrin Stefanescu.





El a mai spus ca "si-a bagat dracul coada in PSD". "Nu l-am indentificat. La Grindeanu dracul a fost Ponta, acum dracul nu este de la noi, ci din exteriorul partidului si incearca sa faca un lucru mai grav in interiorul partidului. Trebuie o concluzie obligatoriu luni si o declaratie de presa comuna, pentru ca un milion de membri de partid si de romani care ne-au votat sunt cu ochii pe noi", a declarat secretarul general adjunct al PSD.





Stefanescu crede ca, cel mai probabil, declaratia va fi una "de pace" - "vom ramane cu aceeasi conducere a partidului, Guvernul va continua sa isi faca treaba, iar liderii din teritoriu sa promoveze programul de guvernare".





"Tudose nu e Grindeanu. Cu Grindeanu am incercat sa rezolvam problema pana in ultima secunda. Cand dracul Ponta a venit langa el, Grindeanu a luat-o razna. A trebuit sa bagam motiune impotriva unui om. Nu e aceeasi situatie. Vom detensiona toata aceasta situatie luni", a adaugat Stefanescu.