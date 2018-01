Mihai Fifor: Situatia tensionata trebuie sa inceteze; singura solutie - convocarea de urgenta a unui CExN

"Situatia tensionata din aceste zile, manifestata atat la nivel guvernamental, cat si fals indusa in interiorul PSD, trebuie sa inceteze cat mai curand posibil. Singura solutie pentru rezolvarea acestor probleme este convocarea de urgenta a unui Comitet Executiv National, in care sa se analizeze cauzele care au dus la aparitia acestei situatii. Comitetul Executiv este singurul for statutar in care se pot lua deciziile corecte pentru ca aceasta stare de fapt, care afecteaza grav atat imaginea partidului, cat si actul de guvernare, sa inceteze cat mai repede", a scris Fifor, pe Facebook.El a precizat ca romanilor le-a fost promisa "o guvernare puternica, stabila, cu sustinerea totala a coalitiei majoritare PSD-ALDE"."Am promis romanilor o guvernare puternica, stabila, cu sustinerea totala a coalitiei majoritare PSD-ALDE, o guvernare care sa puna in aplicare, punct cu punct, programul votat de milioane de romani in decembrie 2016, dar si sa respecte angajamentele asumate fata de partenerii nostri externi", a mai afirmat Fifor.