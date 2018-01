PSD Olt, controlat de vicepremierul Paul Stanescu, solicita organizarea "de urgenta" a CExN al partidului

Social-democratii din Olt sustin ca doresc clarificarea grabnica a acestor "inadvertente" astfel incat PSD sa continue sa guverneze tara."In urma consultarii organizatiilor locale din judet, PSD Olt, reprezentata de Paul Stanescu, in calitate de presedinte, si de Marius Oprescu, presedinte executiv, solicita de urgenta convocarea Comitetului Executiv National al PSD. Aceasta solicitare vine ca urmare a ultimelor evenimente din partid, derulate in spatiul public, evenimente care au darul de a produce grave prejudicii de imagine PSD. PSD Olt doreste, cat mai grabnic, ca aceste inadvertente sa se clarifice imediat si PSD sa continue sa guverneze tara, asa cum electoratul a decis si dorit", se arata in comunicatul PSD Olt. Liderii PSD se vor reuni luni la Bucuresti , au declarat surse citate de Antena 3. Informatia a fost confirmata de alte surse politice pentru HotNews.ro, intrunirea urmand sa aiba loc, cel mai probabil, la ora 14.00. Sedinta CExN in care urma sa se discute despre restructurarea guvernului a fost programata lunea trecuta pentru data de 29 ianuarie, dar numerosi lideri ai partidului au cerut o sedinta urgenta.