Mircea Titus Dobre, ministrul Turismului: Tudose a demonstrat ca cetatenii acestei tari vor sa fie condusi de un lider care le intelege problemele

"Ma astept ca in viitorul CExN sa discutam mai mult despre modalitatile prin care acest guvern sa functioneze si mai bine decat a functionat pana in prezent, despre ceea ce putem aduce in plus pentru Romania si pentru toti romanii, indiferent daca ne-au dat votul increderii lor sau inca nu au facut acest lucru, in speranta ca la finalul mandatului nostru vom avea mai multi sustinatori in randul romanilor si vom putea face mai mult pentru Romania.





Guvernul este unul politic, dar cred ca premierul trebuie sa fie in orice situatie seful guvernului - asa cum este perceput de alegatori, prezentat de mass-media si acuzat, daca este cazul, atunci cand exista esecuri. Seful Guvernului stie cu ce ministri poate lucra si ce oameni nu corespund exigentelor lui de lider, la fel cum se intampla intr-o companie care trebuie sa produca pentru a exista pe piata libera. Daca privim Romania ca pe o companie, trebuie sa intelegem necesitatea de a avea acea organizare care sa ne ajute sa o conducem spre atingerea obiectivelor pe care ni le dorim cu totii.





Am convingerea ca avem responsabilitatea si maturitatea politica necesare pentru a face aceste lucruri si pentru a demonstra ca prioritatea noastra este Romania si cetatenii acestei tari. Suntem inca la inceput de drum pentru a restabili incredera romanilor in clasa politica, iar premierul Mihai Tudose a demonstrat ca cetatenii acestei tari vor sa fie condusi de un lider care le intelege problemele si cauta rezolvarea corecta, fara a face jocuri politice si fara a lua decizii pripite.

Am putea sa facem toti acelasi lucru si sa muncim pentru binele romanilor si al Romaniei."