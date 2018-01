SURSE Dragnea forteaza convocarea CEx pentru a cere demisia premierului Tudose

Surse politice au declarat pentru HotNews.ro ca premierul Tudose conteaza in guvern pe cel putin zece ministri care vor ramane in tabara lui in caz ca se va ajunge la o solicitare de demisie.Sedinta CEX in care ar urma sa se discute despre restructurarea guvernului a fost programata lunea trecuta pentru data de 29 ianuarie, insa Dragnea nu mai doreste sa astepte pana atunci dupa ce a realizat ca si-a asigurat majoritatea in CEX, au mai declarat pentru HotNews.ro surse din partid. "Tudose mai are doar cateva zile sa actioneze, cel tarziu luni. Daca se ajunge la CEX, a pierdut", au mai precizat sursele citate. Premierul Tudose a ezitat sa o demita pe Carmen Dan de la conducerea ministerului de interne, desi declarase inca de miercuri ca nu mai poate lucra cu un ministru care il minteLiviu Dragnea a plecat miercuri intr-un turneu prin judetele din Moldova, unde a fost insotit de vicepremierul Paul Stanescu, pentru a-si asigura sustinerea liderilor locali. De atunci, premierul Tudose a intrat intr-un razboi al declaratiilor cu ministrul de interne, Carmen Dan, pe care a acuzat-o de minciuna si despre care a spus ca "nu este lasata sa demisioneze", insa nici nu a transat acest conflict prin demiterea ei din functie. Carmen Dan a anuntat ca nu demisioneaza si ca doar CEX-ul ii poate retrage sprijinul politic. Acest razboi al declaratiilor a inceput dupa scandalul politistului suspectat de pedofilie, presa acuzand faptul ca a fost protejat ani de zile desi era acuzat de agresiuni sexuale in mai multe dosare.​Rovana Plumb, vicepresedinte PSD, a cerut si ea, la fel ca Gabriela Firea si alti lideri ai partidului, convocarea cat mai urgenta a Comitetului Executiv National al formatiunii, Plumb spunand ca este nevoie sa se "transeze lucrurile."Situatia de instabilitate din ultima perioada nu mai poate continua! Fiecare zi care trece intr-un astfel de climat este daunatoare romanilor. De aceea, consider ca PSD trebuie sa convoace cat mai rapid CExN - pentru a transa lucrurile si pentru a ne intoarce la o stare de calm si predictibilitate!", a scris Rovana Plumb vineri seara pe pagina ei de Facebook.Solicitarea ei este o schimbare de pozitie fata de ziua de luni, cand spunea ca esential in aceasta perioada este sa se asigure "buna guvernare" si cerea sa fie lasate pentru alta perioada "confruntarile si competitiile".Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a solicitat vineri noapte intrunirea urgenta a CEx pentru "a transa criza politica" intrucat a avut drept "reactie organica" incetinirea motoarelor administratiei centrale si locale. Firea sustine ca indiferent de solutiile ce vor rezulta din sedinta CEx, vor fi categoric mai bune decat actuala instabilitate.De asemenea, senatorul PSD Claudiu Manda considera ca trebuie convocat cat mai repede Comitetul Executiv National al PSD, argumentul sau fiind ca "situatia din ultimele zile nu poate astepta pana la CExN de la Iasi".Si liderul PSD Vaslui, Dumitru B uzatu, a anuntat, vineri seara, ca i-a solicitat lui Liviu Dragnea convocarea CEX pentru saptamana viitoare, chiar luni sau marti, pentru "a lamuri situatia din partid".Deputatul PSD Catalin Radulescu a solicitat intrunirea urgenta a CEX pentru a discuta despre o eventuala schimbare a Guvernului dupa "iesirea necontrolata si nestatutara" a premierului Tudose si insubordonarea sa fata de deciziile partidului.