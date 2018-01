Presedintele PSD Vaslui cere organizarea imediata a CEX pentru "a lamuri situatia creata in partid"

Liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat, vineri seara, la Antena 3, ca mai multi colegi de partid i-au cerut sa-i solicite liderului PSD, Liviu Dragnea, convocarea imediata a CEX."Nu sunt un fan al domnului Liviu Dragnea, sunt un fan al PSD. Nu cred ca are nevoie de aliati in momentul acesta, ci de oameni constienti de situatia care s-a creat in partid. Colegii m-au rugat sa-i transmit domnului Dragnea solicitarea de a convoca imediat CEX in zilele urmatoare, luni, marti, pentru a lamuri situatia dn partid", a declarat Dumitru Buzatu.Intrebat care este situatia care ar trebui lamurita, acesta a vorbit despre "raportul dintre Guvern si partid, ruptura evidenta care se creeaza si risca sa se adanceasca, o autonomizare a premierului in raport cu majoritatea care-l sustine"."Autonomizare a premierului in raport cu majoritatea care-l sustine este o formula cuprinzatoare - Guvernul nu mai aplica un dialog constructiv cu partidul", a mai spus liderul PSD Vaslui.Potrivit acestuia, "solutia de dorit" ar fi intoarcerea la un dialog constructiv, la consultare intre premier si partid pentru a a nu ajunge la "zguduiri cu efecte negative".Buzatu si-a exprimat speranta ca nu se va ajunge din nou la motiune de cenzura."Sper ca premierul va avea eleganta, in cazul in care se ajunge aici, sa-si respecte promisiunea si sa demisioneze", a mai spus Buzatu care a afirmat ca, pana la CEX-ul programat la finalul lunii este "mult, mult prea mult".Anterior, la Digi 24, Buzatu a afirmat ca situatia "trebuie transata", iar "lucrurile trebuie puse la punct"."Ori ne vedem de treaba si mergem inainte, ori actualul Executiv va trebui sa plece", a spus Buzatu.Si deputatul PSD Catalin Radulescu a solicitat intrunirea urgenta a CEX pentru a discuta despre o eventuala schimbare a Guvernului dupa ￯iesirea necontrolata si nestatutara" a premierului Tudose si insubordonarea sa fata de deciziile partidului.Liderul PSD, Liviu Dragnea, a spus, vineri, ca el inca spera ca Mihai Tudose sa ramana prim-ministru."Eu inca sper ca Tudose sa ramana prim-ministru", a declarat Liviu Dragnea, vineri, intrebat despre solicitarea lui Catalin Radulescu.Dragnea a facut aceste declaratii la Bacau, el aflandu-se in aceste zile intr-un turneu prin judetele Moldovei, unde se intalneste cu liderii filialelor PSD. Liviu Dragnea este insotit de vicepremierul Paul Stanescu.