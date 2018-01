Vicepremierul Paul Stanescu, la Bacau: "Nu doresc sa fiu prim-ministru. Sunt in bune relatii cu Mihai Tudose" / Liviu Dragnea a plecat pe usa din spate, pentru a evita presa

In turneul sau, Dragnea este insotit de vicepremierul Paul Stanescu, ministrul Dezvoltarii Regionale, si de subsecretarul de stat in ministerul dezvoltarii, Adrian Gadea. Principalele subiecte discutate au fost, oficial, infrastructura judetului Bacau, autostrada Iasi - Brasov, programele depuse de primarii bacauani pentru obtinerea de fonduri in programul PNDL, dar si situatia politica. Conducerea organizatiei PSD Bacau, prin cuvantul senatorului Dragos Benea, a declarat ca "partidul are ultimul cuvant. Este putina ingrijorare pentru ca 2018 este un an neelectoral si partidul dar si guvernul trebuie sa trebuie sa puncteze la capitolul administratie. Aceste tensiuni politice nu fac bine nici partidului, nici guvernarii".Vicepremierul Paul Stanescu, care a ramas dupa sedinta cu activul PSD sa semneze, in fata presei, contractul de finantare pentru proiectul "Rezerva de apa a municipiului Bacau", ce se va realiza prin Programul National de Dezvoltare Locala (PNDL), in valoare de 26 de milioane de lei, a declarat ca nu este interesat de functia de prim-ministru si si-a exprimat speranta "sa existe mai multa intelepciune in partid pentru aplanarea conflictelor".Intrebat despre relatia sa cu premierul Mihai Tudose, ministrul Dezvoltarii a raspuns, sec, ca "relatia este buna". Paul Stanescu a afisat putina nervozitate in a raspunde la intrebari politice subliniind: "Suntem la semnarea unui contract, nu vreau sa mai fac declaratii de natura politica".La sedinta Comitetului Executiv al Organizatiei Judetene a PSD Bacau au fost prezenti si o mana de activisti din societatea civila care au afisat bannere pe care se scria: "fara penali" si "nu vream sa fim o tara de hoti".