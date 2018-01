UPDATE Dragnea: Nu se impune un congres si nu exista tabere in PSD / Oamenii spun ca partidul e important sa ramana unit, sa nu cedam in fata nimanui

De asemenea, intrebat de ziaristi daca se afla in spatele deciziei ministrului de Interne, Carmen Dan, de a nu demisiona din functie, liderul PSD a afirmat ca nu doreste sa comenteze acest aspect."Din ce am inteles, ca nu am vazut aseara, doamna ministru a iesit cu niste informatii destul de bine fundamentate si argumentate", a spus Dragnea, potrivit Agerpres.UPDATE Liviu Dragnea, a declarat, la Vaslui, dupa ce a participat la o intalnire cu membrii de partid din organizatia judeteana, ca e important ca partidul sa ramana unit."Am avut o discutie si la Vaslui si la Bacau si la Suceava cu membrii de partid, cu primarii, cu viceprimarii, cu presedintii de consilii judetene. Au fost discutii bune, in care oamenii spun ca partidul e important sa ramana unit, sa nu cedam in fata nimanui, ca sa ne atingem obiectivele spuse in campania electorala si anume: romanii sa traiasca mai bine, sa aiba bani mai multi in buzunare, sa fie un mediu de afaceri mai atractiv si in alte planuri sa facem tot ce ne sta in putinta ca acolo unde nu e randuiala sa punem randuiala si sa continuam cu modificarea legislatiei, pentru a stopa cat mai mult abuzurile", a afirmat Liviu Dragnea.Intrebat de ziaristi daca se impune demisia ministrului de Interne, Carmen Dan sau daca ar fi oportuna o demisie a premierului, liderul PSD a refuzat sa faca vreo declaratie."Am spus ca nu ma bag si nu comentez in aceasta perioada nimic", a raspuns Dragnea.