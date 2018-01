Banicioiu (PSD): "Nu putem schimba premieri si guverne la fiecare 6 luni. Tindem sa devenim... un partid de scandalagii si oportunisti"

Mesajul lui Banicioiu:"In ultimele zile mulți dintre voi, prieteni de pe fb, colegi de partid, m-ati întrebat ce părere am despre ce se întîmpla acum in psd - alt scandal, alte demisii etc ...Eu cred ca lucrurile ne scapă de sub control intr-un mod brutal si riscam sa ne pierdem busola! Am schimbat un premier (pe nu știu ce motiv), am schimbat miniștrii, am dat mulți colegi afara (pe motive puerile si orgolii rănite) si la final ce am realizat? Guvernam mai bine!? Facem ce se așteaptă oamenii de la noi !?Nu putem schimba premieri si guverne la fiecare 6 luni ...Nu pentru a ne regla orgoliile între noi ne-au votat oamenii !Dacă lăsam patima si luptele interne deoparte am putea schimba viața romanilor in mai bine, am avea timp si energie pentru a construi o țara asa cum ne dorim cu toții si asa cum psd a făcut-o de fiecare data cind a guvernat si mai ales așa cum se așteaptă oamenii de la noi !PSD era un partid al oamenilor competenti (o recunoșteau chiar si adversarii noștri) iar acum tindem sa devenim... un partid de scandalagii si oportuniști!Haideți sa redevenim ceea ce se așteaptă oamenii sa fim !!!"