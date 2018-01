USR acuza Ministerul Apararii: Eroare de strategie in cumpararea transportoarelor blindate Piranha 5

Pe langa faptul ca Ministerul Apararii nu a reusit sa finalizeze negocierile pana la sfarsitul lui 2017, asa cum prevedea planificarea initiala, ministrul Mihai Fifor nu a tinut cont de criterii importante de operabilitate in achizitionarea celor 227 de transportoare, se afirma in comunicat."Am spus-o in repetate randuri in decursul anului trecut: important este nu doar cati bani avem de cheltuit in acest moment pentru achizitii din totalul celor 2% din PIB alocati bugetului Apararii, ci si cum si pentru ce folosim acesti bani, astfel incat ei sa aduca in Romania alti bani, pe de o parte, si sa fie cheltuiti cu maximum de folos, pe de alta parte", a declarat senatorul USR Nicu Falcoi, membru in Comisia pentru aparare, citat in comunicat.Potrivit celor de la USR, "din informatiile facute publice de catre reprezentantii partii romane care au negociat achizitia acestor transportoare rezulta ca acestea nu vor fi amfibii (dotat pentru operatiuni la sol, nu si in apa). Asistam astfel la o eroare din punct de vedere strategic, dat fiind faptul ca relieful Romaniei are multe cursuri de apa si diferite zone de relief. Transportoarele blindate fara flotabilitate sunt folosite si de alte tari din NATO, dar acestea detin unitati de poduri mobile care asigura suportul acestora, Romania nu."In acest context, USR considera ca este important ca MApN sa clarifice "care au fost argumentele de ordin militar si economic care au condus la luarea deciziei de renuntare la conditia flotabilitatii pentru circa jumatate din totalul numarului de transportoare blindat, precum si cadrul institutional si data la care a fost luata decizia."USR doreste transmiterea unei analize atat din punct de vedere militar cat si sub aspectul impactului bugetar/economic."Consideram ca Romania, chiar si cu 2% din PIB alocat Apararii, nu isi va putea permite sa detina mai multe tipuri de transportoare blindate, atat de diferite unul fata de celalalt, atat din lipsa fortei economice, cat si a capacitatilor de integrare la nivelul Armatei, faptul de a fi sau nu flotabil fiind decisiv de multe ori in operatiile derulate in terenuri similare cu cel al Romaniei", a mai precizat senatorul USR, Nicu Falcoi.USR avertizeaza ca flota de transportoare blindate a Armatei Romane va fi foarte greu de exploatat si de intretinut, iar Ministerul Apararii nu a realizat in prealabil o analiza a costurilor. Contractul pentru cumpararea a 227 transportoare blindate Piranha 5 de la compania americana General Dynamics va fi semnat vineri la Ministerul Apararii, in prezenta ministrului Mihai Fifor, anunta un comunicat de presa transmis joi.In expunerea de motive MApN detaliaza nevoia de a dota fortele terestre cu noi transportoare si se precizeaza ca e nevoie de noi transportoare, cu protectie mai mare si putere de foc sporita, chiar daca acestea nu vor mai fi amfibii.Pe langa achizitia de transportoare Piranha 5, statul roman mai este implicat intr-un parteneriat cu nemtii de la Rheinmetall care ar urma sa dezvolte si sa construiasca la Uzina de la Moreni un nou model de transportor blindatdenumit Agilis 8X8. Proiectul va fi dezvoltat printr-o firma mixta romano-germana - Romanian Military Vehicle Systems din care statul roman detne 50%. HotNews.ro a scris in detaliu in luna noiembrie despre planurile Rheinmetall si despre proiectul AGILIS ce va presupune circa 400 de transportoare blindate amfibii pentru MApN, dezvoltate si construite la Moreni, primul urmand a iesi pe poarta uzinei in 2020. Citeste aici detalii si vezi imagini cu viitorul transportor Agilis 8X8.