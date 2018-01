Kelemen Hunor, la RFI: Astept scuze de la premierul Tudose, sunt socat

"Absolut inacceptabile (declaratiile premierului - n.r.). Nu ma asteptam de la Mihai Tudose, pentru ca nu are antecedente, el nu avea declaratii de acest tip niciodata de cand eu il cunosc, de aceea m-a socat aceasta declaratie. In UE nu poti sa propui fara consecinte politice reintroducerea pedepsei capitale si dupa aceea sa spui pentru o comunitate mai mica sau mai mare ca nu esti de acord cu ideile comunitatii respective si se vor flutura, ca vor fi spanzurati, ca vor fi omorati. Deci din acest punct de vedere, eu cred ca nici aceasta declaratie nu poate sa ramana fara consecinte. In primul rand, eu astept scuze de la premierul Tudose si retragerea acestor cuvinte. In UE nu cred ca poate sa ramana in functie pe termen lung, poate sa fie credibil un om politic care face astfel de afirmatii si care spune ca se vor flutura langa steag unii sau altii" a spus liderul UDMR, potrivit RFI.Intrebat de ce au semnat partidele maghiare rezolutia privind autonomia Tinutului Secuiesc tocmai in anul Centenarului Marii Uniri, liderul UDMR a raspuns: "Am vrut sa semnam in decembrie, din varii motive nu am reusit. A fost o declaratie in 1993, daca nu ma insel, eu eram atunci in presa, nu eram in UDMR, Declaratia de la Cluj, cand toti senatorii, toti deputatii UDMR si-au asumat acest program politic si aniversarea acelei Declaratii de la Cluj era momentul oportun pentru a reitera aceste deziderate. Pe de alta parte, in acest an se aniverseaza si 100 de ani de la Declaratia de la Alba Iulia si acolo exista in acea Declaratie niste promisiuni pentru comunitatile etnice, in cazul nostru pentru comunitatea maghiara. Noi nu cerem altceva decat respectarea acelei Declaratii". Premierul Mihai Tudose a declarat miercuri seara , la Realitatea TV, ca "nici nu poate fi vorba" de o autonomie a Tinutului Secuiesc, si a avertizat ca "daca steagul secuiesc va flutura pe institutiile de acolo, toti vor flutura langa steag".