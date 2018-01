Tudose, reactie pe Facebook fata de declaratiile lui Carmen Dan: Chestorul Ionita i-a transmis de dimineata ca nu vrea sa fie sef al IGPR/ Cum putea atunci anuntul meu de la ora 13:30 sa-l faca sa se razgandeasca?!

"Doamna Carmen Dan recunoaste ca la ora 6:27 a fost sunata de domnul chestor Ionita, care a anuntat-o ca doreste sa se vada cu domnia sa. In acea dimineata, i-a transmis acesteia ca nu vrea sa fie sef al IGPR. Sedinta de Guvern a avut loc la ora 13:30. Atunci am anuntat ca nu il numesc pe domnul chestor Ionita, ca nu il demit pe domnul chestor Despescu si ca astept un raport de la dansul. La acea ora, toate televiziunile titrau ca domnul chestor Ionita nu doreste sa fie noul sef al IGPR. Cum poate spune cineva ca anuntul meu de la ora 13:30 l-ar fi putut face pe domnul chestor Ionita sa se razgandeasca? Trageti dumneavoastra concluziile", a scris Tudose pe Facebook ca reactie la declaratiile ministrului de Interne ca are acordul scris al chestorului Ionita pentru sefia IGPR si ca presiunea publica si atitudinea premierului Tudose l-a facut sa se razgandeasca.