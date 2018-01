Ludovic Orban: Premierul sa nu mai planga la televizunile prietene, ci sa initieze procedura de demitere a lui Carmen Dan

"Nu poate sa aiba autoritate un ministru de interne care a propus demiterea sefului IGP si a fost refuzat de prim-ministru. Nu poate sa aiba autoritate un premier care nu este ascultat de ministrul de interene si care plange la televizor ca nu mai poate sa lucreze cu ministrul de intere. Este tot mai clar ca psd nu este capabil sa guverneze. Dragnea, in loc sa se implice in solutionarea acestei crize, se plimba in Moldova, incercand sa castige adepti pentru o noua demitere a guvernului. In timpul asta in orice tara civilizata ministrul de interne si-ar fi dat demisia. Ministrul si-a bagat, precum strutul, capul in nisip.PNL solicita demisia atat a sefului IGP, a ministrlui de interne, si ii solicitam premierului sa nu mai planga pe la televizor pe la televiziunile prietene ci sa initieze procedura de demitere a ministrului de interne" a declarat Orban, la sediul PNL.