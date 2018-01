Buzatu (PSD Vaslui): "A aparut o ruptura. Daca nici Liviu Dragnea, nici Mihai Tudose nu vor aborda in mod constructiv aceasta chestiune, probabil se va ajunge din nou la demiterea primului-ministru"

"In momentul de fata a aparut o ruptura, pe care, in loc sa o acopere, cei care sunt implicati incearca sa o faca mai mare. Considerentele pragmatice ale guvernarii sper sa predomine, iar lumea sa se reaseze la discutii, sa incerce sa guverneze in mod efectiv, sa renunte la conflictele care apar cu o anumita frecventa. Daca nici presedintele Liviu Dragnea nici premierul Mihai Tudose nu vor aborda in mod constructiv acceasta chestiune, probabil se va ajunge din nou la demiterea primului-ministru, iar efectele le vom vedea. Aplicarea programului de guvernare va avea de suferit pentru ca se va consuma o perioada de timp in care am putea face altceva. Sper ca lucrurile sa aiba un sfarsit fericit, desi nimic nu ma indreptateste la asemenea sperante", a spus Buzatu, potrivit Mediafax.Potrivit acestuia, ministrul de Interne Carmen Dan risca sa cada victima infruntarii de forte dintre Liviu Dragnea si Mihai Tudose."Am avut alta impresie la numirea actualului Guvern, am crezut ca vor avea disponibilitate maxima pentru discutii si pentru aplanarea conflictelor, dar vad ca lucrurile nu stau asa. Eu cred ca toate lucrurile se pot rezolva prin discutii, mai ales ca motivul aparent al disputei, restructurarea guvernamentala, nu este o chestiune respinsa ab initio, cred ca trebuie discutata si cu alti factori de decizie si cu partenerii din ALDE", a mai spus liderul PSD Vaslui.