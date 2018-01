Codrin Stefanescu: Carmen Dan nu ar trebui sa demisioneze

Codrin Stefanescu se astepta "ca seful direct al pedofilului, care l-a tinut sofer timp de ani de zile, sa demisioneze sau sa fie demis, adjunctul lui, cei din Serviciul respectiv, cei care au raspuns de aceasta brigada a sefului lui de la Politia Capitalei. Toata Romania astepta ca in orice tara democratica dupa un astfel de caz cutremurator sa se intample niste lucruri, iar ele se amana".Secretarul general adjunct al PSD considera ca nu se impune demisia lui Carmen Dan din functia de ministru de Interne: "Acum am ajuns la discutia in care se cere demisia ministrului de Interne. Eu cred ca n-ar trebui sa demisioneze, dar ar trebui sa discute urgent cu primul-ministru in cursul zilei de azi si cred ca o vor si face si sa iasa in fata opiniei publice amandoi, cu un punct de vedere, niste explicatii detaliate pentru toata Romania, ce se va intampla cu examenul psihologic, cu examenul psihiatric, cum se va produce, ce se intampla cu cei care sunt vinovati in structura asta. Si nimeni din Romania si nimeni din partid si nimeni dintre cetatenii Romaniei nu sunt convinsi ca e necesara aceasta cearta, ci sunt necesare niste lamuriri foarte urgente si din partea primului-ministru, care i-a cerut raport lui Despescu si din partea ministrului de Interne".