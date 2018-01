Deputatul PSD Liviu Plesoianu anunta ca va candida la alegerile prezidentiale: "Si in 2018 si in 2019 voi continua sa joc tenis doar cu prietenii de-o viata"

"Vă spun că eu voi face exact ce am spus în urmă cu câteva luni. Voi candida la prezidențialele din 2019. Când se va hotărî PSD să țină acel Congres, membrii partidului vor decide, așa cum este firesc. Dar indiferent de acea decizie, eu tot voi candida în 2019" afirma Plesoianu, la finalul unui lung text adresat colegilor."Știți de ce? Pentru toate lucrurile pe care le-am scris mai sus. Pentru că, după tot acest an nebun care a trecut, am ajuns la concluzia că am deplină încredere în... mine. Pentru că foarte curând în 2018 voi publica o carte intitulată „România – Țara unui VIS posibil”, o carte în care scriu nu numai despre ce s-a întâmplat cu țara noastră, dar și despre cum ne-am putea reașeza în propriul Destin. Pentru că nu voi merge la Coldea, la Maior sau la alții asemenea lor pentru a-mi semna prefața și postfața. Pentru că și în 2018 și în 2019 și mai departe voi continua să joc tenis doar cu prietenii de-o viață. Pentru că și în 2018 și în 2019 și mai departe voi continua să culeg struguri doar din via străbunicilor mei de la țară", continua acesta.In cadrul scrisorii, Plesoianu il critica pe Liviu Dragnea, cel care a afirmat ca "ar fi o mare greseala" sa fie desemnat de acum candidatul PSD la prezidentiale. "Dacă noi am desemna un candidat, în trei luni de zile el dispare"."Îmi pare rău, dar chiar e profund greșit! Păi hai să vedem cum a fost în cazul „premierului PSD”. Mai țineți minte? Înainte și în timpul campaniei electorale, marea enigmă a fost tocmai propunerea PSD pentru postul de premier. Nimeni nu știa, nimeni nu vorbea. Motivul? Același: „dacă îl anunțăm de-acum, îl face praf Sistemul”. ...Ok. Și? Care a fost rezultatul? Rezultatul a fost că propunerea Shhaideh a fost respinsă fără drept de apel de Iohannis (deși PSD spusese că e singura propunere și că, dacă va fi respinsă, atunci „ne vedem în altă parte” – adică la suspendare!)" spune Plesoianu.Citeste mai jos scrisoarea lui Plesoianu: