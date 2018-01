Deputatul PSD Corneliu Stefan: PSD Dambovita sustine restructurarea Guvernului

Intrebat daca PSD Dambovita sustine ideea restructurarii Guvernului, Stefan a raspuns: "In mare parte, da. Da. Este imbratisata pentru ca vrem o structura a Guvernului mai flexibila si o structura a Guvernului care sa fie mai aplicata pentru a pune in practica programul de guvernare pe care ni l-am asumat in fata romanilor", a precizat deputatul PSD."Comitetul Executiv National care va avea loc la sfarsitul lunii ianuarie, dupa cum a spus si presedintele partidului, Liviu Dragnea, o sa faca o analiza foarte clara a ministrilor si secretarilor de stat. Daca un ministru, pana atunci, greseste, asta e problema fiecaruia. Aseara l-am vazut pe un post de televiziune pe premierul Mihai Tudose si, o spun foarte sincer, clar este o ruptura intre premier si ministrul de Interne. Legat de valoarea ministrilor, asteptam Comitetul Executiv de la Iasi, in care vom participa si noi, parlamentarii", a spus Corneliu Stefan.Amintim ca liderul PSD Dambovita, senatorul Adrian Tutuianu, l-a invinovatit, intr-un interviu acordat Columna TV , pe seful PSD, Liviu Dragnea, pentru plecarea sa din functia de ministru al Apararii, spunand ca liderul social-democratilor era probabil deranjat de vizibilitatea si aprecierea sa in cadrul institutiei.