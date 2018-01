Tudorel Toader despre relatia sa cu Mihai Tudose: Foarte buna

In schimb, ministrul Justitiei a vorbit despre intalnirea pe care o va avea marti, 16 ianuarie, cu presedintele Curtii Europene pentru Drepturile Omului (CEDO), Guido Raimondi, precizand ca, cel mai probabil in 22 ianuarie, urmeaza sa fie trimis CEDO memorandumul privind conditiile din inchisori."Marti am o intrevedere cu presedintele CEDO, pentru ca in 25 ianuarie este termenul limita la care trebuie sa prezentam foaia de parcurs privind conditiile din inchisori. O avem de multa vreme redactata, in fiecare zi adaugam caeva. O voi prezenta in Guvern, iar apoi, pe 22 ianuarie, cel mai probabil, trimitem memorandumul la CEDO", a explicat Tudorel Toader.Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, la Antena 3, ca, exceptand-o pe Carmen Dan, nu este niciun membru al guvernului cu care sa nu poata lucra si a adaugat ca nu face parte din nicio tabara din PSD.