Viorica Dancila, europarlamentar: Premierul Tudose nu cunoaste ce este egalitatea de sanse si a umilit-o pe Carmen Dan

Numele sau a fost vehiculat ca posibil ministru dupa ce PSD a cistigat alegerile parlamentare din 2016, dar Dancila a ramas europarlamentar."Referitor la ceea ce s-a intamplat astazi, la sedinta de guvern, respectiv la reactia premierului Mihai Tudose, perceptia mea este aceea ca domnul prim ministru are un comportament neadecvat in ceea ce priveste femeile - am vazut pana acum ca, din opt femei care au fost ministru, doua dintre ele au fost catalogate ca si penale de catre domnul prim ministru, cu toate ca este o directiva europeana care arata ca exista prezumtia de nevinovatie pana la condamnarea unei instante de judecata. Au fost excluse din guvern, ca sa spun asa, iar acum vedem un moment care mie mi-a displacut total, si anume ca premierul Mihai Tudose efectiv a cautat sa umileasca un ministrul de Interne - pe doamna Carmen Dan", a declarat Viorica Dancila pentru Agerpres.Viorica Dancila este din Videle (Teleorman) si a fost consilier judetean Teleorman, apoi presedinte al Organizatiei Judetene de Femei a PSD Teleorman.