Un senator PSD vrea trecerea Lacului Gradinari in administrarea Consiliului Judetean Giurgiu, pentru amenajarea unui "Spatiu pentru pescuit sportiv si agrement"

Proiectul de lege are trei articole si prevede astfel:"Se aproba transmiterea Lacului de acumulare Gradinari, inclusiv digurile de contur Zorile si Podisoru, parau Valea Ilfovat si a barajului Gradinari, din domeniul pbulic al statutului si din administrarea Apelor Romane in domeniul public al Judetului Giurgiu si in administrarea Consiliului Judetean Giurgiu.Consiliul Judetean Giurgiu preia toate drepturile si obligatiile aferente bunurilor imobile prevazute in anexa.Predarea-preluarea imobilului se face pe baza de protocol incheiat intre partile interesate, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi."Brailoiu sustine, in expunerea de motive, ca zona in care va fi amenajat spatiul de agrement "beneficiaza de un potential turistic natural deosebit ce va permite practicarea unui turism de calitate".Potrivit acestuia, Legea apelor nr. 107/1996 nu permite exploatarea lacului de acumulare in scot turistic de catre Administratia Nationala "Apele Romane". Astfel, activitatea de exploatarea lacului din punct de vedere turistic, precum si modernizarea si dezvoltarea zonei mentionate ar putea fi facute de catre Consiliul Judetean Giurgiu prin atragerea de fonduri europene si investitii."In prezent, Consiliul Judetean Giurgiu este condus de Marian Mina, de la PSD.Liviu Tit Brailoiu, senator de Constanta, este singurul semnatar al acestei initiative, care urmeaza sa intre in procedura legislativa.Citeste aici expunerea de motive