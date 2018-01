Liderul PSD Vaslui: "Dupa scrierile lui Karl Marx, urmeaza Niculae Badalau. Ca talentul asta ideologic sa se dezvolte, trebuie sa fi citit vreo carte/ Tudose este la acelasi nivel cu Badalau din punct de vedere teoretico-ideologic"

"Este un document genial. După scrierile lui Karl Marx, urmează Niculae Bădălău. Sunt câteva consideraţii încropite acolo, nu e vreo analiză foarte serioasă, sunt utilizate vreo două - trei concepte nedefinite de către domnul Bădălău, care e prietenul meu, şi căruia i s-a dezvoltat în ultima vreme talentul acesta ideologic. Numai că talentul ăsta ideologic ca să se dezvolte la un nivel care să fie apreciat trebuie să aibă nişte elemente anterioare. Adică, trebuie să fi citit vreo carte, nişte treburi din astea", a declarat liderul PSD Vaslui, potrivit Digi24."Şi eu cred despre domnul Tudose că este exact la acelaşi nivel ca şi domnul Niculae Bădălău din punct de vedere teoretico-ideologic. Am constatat doar nivelul, nu reproșez nimănui nimic", a continuat Buzatu.Badalau a facut publica ieri o scrisoare deschisa adresata membrilor PSD in care critica actuala conducere a partidului pentrusiO decizie privind eventuale schimbari in Guvern, dar si in partid urmeaza sa fie luata la viitorul Comitet Executiv al PSD, care se va desfasura in perioada 29-31 ianuarie, la Iasi.