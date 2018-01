Un deputat PSD ii cere presedintelui Iohannis organizarea "imediata" a unui referendum pe tema autonomiei locale

"Consider ca a venit timpul sa reactionam din punct de vedere institutional si sa inchidem o data pentru totdeauna subiectul autonomiei solicitate in fiecare an de catre cei care pretind ca reprezinta etnicii maghiari din Romania. De aceea, consider ca este oportun sa se declanseze imediat procedurile pentru organizarea unui referendum pe tema autonomiei, la care sa participe si sa raspunda toti cetatenii romani din toata Romania si din diaspora, nu doar din anumite judete, asa cum isi doresc anumiti politicieni. In urma rezultatelor care se vor inregistra, vom vedea ce opinie au toti locuitorii tarii, precum si cei din strainatate cu drept de vot, iar apoi se va adopta o rezolutie de catre Parlamentul Romaniei si se va termina definitiv cu acest subiect", a declarat Rotaru, citat in comunicat.Intrebarile propuse de Razvan Rotaru pentru referendum sunt urmatoarele:1. Sunteti de acord cu autonomia teritoriala, locala si culturala a etnicilor maghiari din Romania?Da Nu2. Sunteti de acord cu eliminarea pragului electoral de 5% la nivel national pentru accesul fiecarui partid politic in Parlamentul Romaniei si introducerea pragului electoral de 5% pentru fiecare partid politic in fiecare judet din tara pentru accesul in Parlamentul Romaniei?Da NuRotaru sustine ca va propune modificarea legii electorale asa incat sa se introduca un prag electoral pentru fiecare partid in fiecare judet."Le voi propune colegilor de la toate partidele, atunci cand incepe sesiunea parlamentara la 1 februarie, sa actualizam legea electorala prin introducerea pragului electoral pentru fiecare partid in fiecare judet din tara, astfel incat sa avem o reprezentare cat mai fidela a tuturor cetatenilor in Parlamentul Romaniei. Cred ca se impune sa eliminam o regionalizare a votului in care un partid regional care obtine un numar mic de mandate, dar depaseste pragul stabilit la nivel national, ajunge sa decida majoritatea parlamentara necesara formarii guvernului. In aceste conditii, partidul regional ajunge in pozitia de a impune anumite decizii politice contrare interesului general existent la nivel national. Cred ca niciun cetatean roman nu isi mai doreste aceasta situatie", a subliniat deputatul PSD.Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat luni ca rezolutia semnata de cele trei formatiuni politice maghiare, UDMR, PPMT si PCM, privind obtinerea autonomiei teritoriale a Tinutului Secuiesc drept neconstitutionala si "de nenegociat".