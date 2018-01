Tariceanu, ironii la adresa lui Tudose: "Intai trebuie sa stii sa conduci Trabantul, pana nu conduci Trabantul bine nu are rost sa vorbesti de Formula 1"

Tariceanu a refuzat sa se pronunta transant in favoarea sau impotriva unei restructurari a Guvernului, asa cum a cerut Tudose. "Actuala formula guvernamentala a fost subiectul unui protocol convenit si aprobat de cele doua partide in decembrie 2016. Produsul acestei intelegeri e actuala formula de guvernare. E de presupus ca daca se doreste asa ceva, ceea ce eu nu sunt 100% convins, poate sa vina intr-o sedinta de coalitiei si sa discutam la nivel informal despre dorinta, intentia si solutiile eventuale", a spus Calin Popescu Tariceanu.Tariceanu a precizat ca a avut marti o discutie cu Liviu Dragnea, care l-a informat despre discutiile din comitetul executiv al PSD care a avut loc in urma cu o zi.In acest context, liderul ALDE a facut un "apel colegial" la membrii PSD "sa se concentreze cu precadere pe agenda publica, pe agenda cetateanului", in conditiile in care, sustine el, "oamenii sunt extrem de putini interesati cate sedinte facem, cati ministri are guvernul", fiind mai degraba preocupati de "calitatea actului de guvernare, de subiecte care tin de viata de zi cu zi".Apelul sau aduce aminte de mesajul transmis de Dragnea luni, la finalul CEX, cand seful PSD a spus ca "romanii asteapta de la noi nu discutii interne despre statut, asteapta sa vada daca si in 2018 continuam sa adoptam masurile guvernamentale si legile care le fac viata mai buna si le aduc bunastare".Tariceanu a precizat ca nu are "nicio informatie directa de la premier cu privire la dorinta domniei sale de a face o restructurare".Liderul ALDE a subliniat insa ca "dupa 6 luni de la instalarea (Guvernului) se poate face o evaluare" si acest lucru l-a "inteles" si de la Liviu Dragnea, in luna decembrie, respectiv ca este "foarte posibil sa facem o evaluare a calitatii actului de guvernare dupa 6 luni".