Marian Oprisan, despre propunerea de conducere colectiva la PSD: "Astea sunt povesti"/ "Este nevoie de o democratizare in PSD"

Intrebat daca in sedinta de luni i-a reprosat lui Liviu Dragnea ca ia decizii singur, Oprisan a negat: "Nu i-am reprosat acest lucru domnului presedinte Dragnea. Eu am militat intotdeauna, iubind partidul social democrat, ca este foarte clar ca este nevoie de o democratizare asa incat deciziile sa se ia colectiv."Intrebat si despre scrisoarea lui Niculae Badalau, numarul doi in partid, Oprisan a afirmat: "Opiniile dlui Badalau puse in acest document merita puse in dezbaterea partidului. PSD este un partid viu, este nevoie de diversitate."Astea sunt povesti cu conducerea colectiva" a mai spus el.Oprisan a facut aceste declaratii jurnalistilor la Guvern, unde premierul s-a intalnit cu 19 presedinti de consilii judetene pentru ceremonia de semnare a contractelor pentru mai multe zeci de aparate medicale de inalta tehnologie. Liderul din Vrancea l-a laudat pe Mihai Tudose, afirmand ca "niciun guvern pana acum nu a declansat o asemenea investitie pentru pacientul roman."