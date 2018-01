PNL cere Curtii Constitutionale, intr-o scrisoare, sa sesizeze Comisia de la Venetia privind Legile justitiei

Vezi mai jos scrisoarea:



Partidul National Liberal a inaintat marti o scrisoare adresata presedintelui Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, semnata de liderii grupurilor parlamentare ale PNL din Camera Deputatilor si Senat, in care solicita CCR sesizarea Comisiei de la Venetia inainte de a se pronunta asupra sesisarilor primite, in acord cu solicitarea exprimata recent de secretarul general al Comisiei, Thorbjᅢrn Jagland.PNL aminteste faptul ca a depus sesizari de neconstitutionalitate la CCR privind cele trei legi. In afara de PNL, legile au fost contestate si de Inalta Curte de Casatie si Justitie."Domnului Valer Dorneanu,Presedintele Curtii ConstitutionaleStimate domnule Presedinte,In temeiul atributiilor conferite de Constitutia Romaniei, "Curtea Constitutionala este garantul suprematiei Constitutiei si unica autoritate de jurisdictie constitutionalaᅩ in Romania. In virtutea acestor prevederi, Curtea asigura controlul de constitutionalitate al actelor, procedurilor sau imprejurarilor cu privire la care a fost sesizata, constatand conformitatea sau neconformitatea acestora cu Legea fundamentala" ( DECIZIA C.C.R. nr.727 din 9 iulie 2012), apararea principiilor constitutionale pe care se intemeiaza statul de drept in Romania este scopul principal al activitatii Curtii Constitutionale.In calitatea sa de unica autoritate de jurisdictie constitutionala, Curtea Constitutionala trebuie sa se pronunte asupra sesizarilor de neconstitutionalitate formulate de catre Grupului Parlamentar PNL din Camera Deputatilor si, respectiv, a Grupului Parlamentar PNL din Senatul Romaniei, sesizari care formeaza obiectul Dosarului nr. 2978AI/2017 (cu privire la Legea pentru modificarea si completarea Legii nr.317/2004), a Dosarului nr. 2964AI/2017 (cu privire Legea pentru modificarea si completarea Legii nr.303/2004) si a Dosarului nr. 2962AI/2017 (cu privire Legea pentru modificarea si completarea Legii nr.304/2004).De asemenea, Onorata Curte Constitutionala trebuie sa se pronunte si asupra sesizarilor formulate de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei, sesizari in temeiul carora s-au format Dosarul nr.2972AI/2017 (cu privire la Legea pentru modificarea si completarea Legii nr.317/2004), Dosarul nr.2965AI/2017 (cu privire la Legea pentru modificarea si completarea Legii nr.304/2004) si Dosarul 2955AI/2017 (cu privire la Legea pentru modificarea si completarea Legii nr.303/2004 ).In opinia noastra, modificarile legislative supuse criticii de neconstitutionalitate prin sesizarile amintite mai sus reprezinta un atac direct la principiul separatiei si echilibrului puterilor in stat, realizat printr-o incalcare flagranta a principiului colaborarii loiale intre autoritatile statului si prin nesocotirea procedurilor parlamentare de adoptare a legilor.In vederea analiza pe care urmeaza sa o realizati, pe forma si pe fond, in dosarele constituite, mai sus aratate, va adresam rugamintea de a proceda la solicitarea unui punct de vedere al Comisiei prin Drept si Democratie (Comisia de la Venetia), prin procedura Amicus curie avuta in vedere de Onorata Curte si in decizia plenului C.C.R. din 3 iulie 2012. Aplicarea acestei proceduri este posibila in conformitate cu modalitatile oficiale prin care poate fi solicitat un punct de vedere al Comisiei de la Venetia si in baza colaborarii sale cu alte curti constitutionale europene (conform Statutului Comisiei prin Drept si Democratie, revizuit, 2002, http://www.venice.coe.int/WebForms/pages/?p=01_01_Statute )Consideram ca,acum cand sunt deduse judecatii sesizari a caror solutionare este vitala pentru deplina respectare a principiului separatiei si echilibrului puterilor in stat,in vederea realizarii depline a rolului conferit Onoratei Curti de Constitutia Romaniei si de lege, precum si pentru consolidarea democratiei romanesti,este necesar sa obtineti un punct de vedere al Comisiei de la Venetia, punct de vedere care va constitui un element de sprijin al activitatii de jurisdictie a Curtii Constitutionale."