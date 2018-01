UPDATE USR intentioneaza sa conteste la Curtea Constitutionala modificarile la legile Justitiei si face apel public la PNL sa semneze noile sesizari. Replica lui Ludovic Orban: PNL a sesizat deja la Curtea Constitutionala legile justitiei/ De ce sunt suparati cei de la PNL

Juristii Uniunii Salvati Romania au pregatit "sesizari foarte bine documentate" pentru a contesta la Curtea Constitutionala cele trei proiecte de modificare a legilor justitiei, informeaza un comunicat USR, insa le lipsesc cateva semnaturi necesare pentru aceste sesizari si fac apel public la cei de la PNL sa le semneze.

"Nu am depus imediat sesizarile la CCR pentru ca juristii nostri au lucrat intens sa gaseasca toate motivele de neconstitutionalitate din aceste proiecte. Coalitia PSD-ALDE-UDMR a macelarit in Comisia speciala aproape fiecare articol din legile justitiei si au fost analizate sute de amendamente", afirma sursa citata.

Doar in proiectul de modificare a legii 303 privind Statutul magistratilor juristii USR spun ca au gasit 35 de articole neconstitutionale. De asemenea, in sesizari au fost preluate observatii ale asociatiilor de magistrati din Romania.

"Miza de a bloca aceste proiecte este foarte mare, dar trebuie sa avem o argumentatie solida in fata judecatorilor constitutionali", afirma USR.

Sesizarile au fost semnate deja de toti parlamentarii USR si PMP si mai este nevoie doar de cateva semnaturi pentru a le depune la CCR pana la sfarsitul saptamanii.



ICCJ si PNL au contestat deja la Curtea Constitutionala cele trei proiecte de modificare a legilor 303, 304 si 317, dar juristii USR au gasit noi motive de neconstitutionalitate, iar noile sesizari reprezinta o sansa in plus de a bloca atacul coalitiei PSD-ALDE-UDMR la independenta sistemului de justitie, se spune in comunicat.

USR face un apel public la PNL, dar si la toti parlamentarii independenti pentru a semna sesizarile cu privire la modificarea legilor justitiei si "a sprijini acest demers de aparare a independentei magistratilor si a statului de drept din Romania."

Desi termenul pentru depunerea unei sesizari la Curtea Constitutionala, dupa adoptarea ei de catre parlament si depunerea ei la secretariatul general, prevazut in Constitutie si in Legea 47/1992, este de 2 zile in cazul legilor adoptate in procedura de urgenta - asa cum a fost cazul celor trei legi ale justitiei, cei de la USR se folosesc de o decizie a CCR in care se arata ca termenul de fapt dureaza pana la momentul promulgarii legii de catre presedinte.



Concret, in decizia 89/2017, la punctul 29, CCR a decis astfel:

"Curtea a statuat ca termenele cuprinse la art. 15 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 au un caracter de protectie pentru titularii dreptului de sesizare a instantei constitutionale, astfel incat nu exista nicio sanctiune daca instanta constitutionala este sesizata dupa expirarea acestora (a se vedea, de exemplu, Decizia nr. 1.612 din 15 decembrie 2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 888 din 30 decembrie 2010). In exercitarea controlului a priori de constitutionalitate, esential este ca legea sa nu fi fost promulgata la data inregistrarii sesizarii la Curtea Constitutionala. Relevanta in acest sens este Decizia nr. 20 din 2 februarie 2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 72 din 18 februarie 2000, cand obiectia solutionata a fost inregistrata la Curtea Constitutionala la data de 6 ianuarie 2000, desi legea a fost adoptata la 29 decembrie 1999. O situatie similara celei din decizia mentionata se regaseste si in cauza de fata, avand in vedere ca instanta de control constitutional a fost sesizata la mai mult de 5 zile de la adoptarea legii de catre Parlament, dar inainte ca aceasta sa fi fost promulgata de Presedintele Romaniei."

UPDATE Ludovic Orban a declarat pentru HotNews.ro, fara sa comenteze solicitarea celor de la USR, ca PNL a contestat deja, in termenul impus de Constitutie, cele trei legi, asa cum de altfel au facut si cei de la Inalta Curte.



Surse politice din ambele partide au declarat pentru HotNews.ro ca ar fi existat o intelegere intre liderii celor doua partide ca PNL sa ajute cu semnaturi si sesizarile USR, care acum nu ar mai fi respectata. Pe de alta parte, cei de la USR insa au anuntat de la inceput ca vor face sesizari proprii pe legile justitiei, iar PNL si-a depus propriile sesizari in termenul de 2 zile. Una dintre "supararile" mai noi ale celor de la PNL in ceea ce priveste USR se leaga de implicarea lui Emil Boc, primarul PNL al Clujului, in dosarul lui Mihai Lucan, de catre deputatul USR Emanuel Ungureanu.

"PNL a depus deja contestatia, in termen, nu vreau sa ma asociez unui demers care este iesit din termen. Procedurile nu s-au finalizat. Noi am atacat la CCR, a atacat si Inalta Curte" a declarat Orban.

PNL a dat un comunicat marti cu scrisoarea trimisa Curtii Constitutionale, in care liberaii cer ca institutia sa ceara punct de vedere de la Comisia de la Venetia inainte sa se pronunte pe sesizarile care vizeaza legile justitiei.



"Reamintim ca Partidul National Liberal este singurul partid parlamentar care a depus sesizari privind neconstitutionalitatea modificarilor aduse Legilor Justitiei. Totodata, Inalta Curte de Casatie si Justitie a invocat temeiuri de neconstitutionalitate care in opinia sa ar trebui sa duca la respingerea acestor modificari. Avem incredere ca temeiurile de neconstitutionalitate identificate atat de PNL prin expertii sai, cat si de ICCJ, constituie argumente solide pentru invalidarea proiectelor mentionate. De asemenea, mentionam ca procedura privind intrarea in vigoare a legilor rezerva dreptul Presedintelui Romaniei de a face propria analiza si de a initia o noua contestare a acestora la Curtea Constitutionala daca vor fi identificate noi temeiuri de neconstitutionalitate", spun liberalii in comunicat.



Acest subiect nu s-a discutat in sedinta Biroului Executiv al PNL de luni.



USR si PNL au colaborat in trecut pe sesizari de neconstitutionalitate la Curtea Constitutionala. Tensiuni intre cele doua partide de opozitie exista insa de cateva luni.