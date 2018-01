Chirica, despre sedinta conducerii PSD de la Iasi: Sper sa nu insemne turism social-democrat, ci Tudose sa semneze contractul pentru autostrada

"Nu ma surprinde faptul ca sedinta CEx de la finalul lunii ianuarie se va tine la Iasi. E o practica sa aiba loc aceste reuniuni in alte localitatI decat Bucurestiul. Dar sper sa aflam ca premierul Tudose a fost imputernicit de partid sa semneze contractul pentru autostrada Iasi-Targu Mures. Daca nu vor veni cu ceva concret si vor prezenta iarasi desene pe hartie, gen autostrada spre Ardeal prin Brasov, atunci prezenta sefilor PSD la Iasi va insemna turism social-democrat. Dar la Iasi, daca tot vii, atunci sa vii cu piosenia care se cuvine unui oras candva capitala, nu pentru o agenda de turism", a declarat pentru News.ro, primarul Iasiului, MihaiChirica.El a precizat ca, din punct devedere politic, nu se asteapta ca la reuniunea de la Iasi sa se intample lucruri spectaculoase."Nu ma astept la ceva extraordinar. Dar sedinta de azi (luni ¬ n.r.) a CEx a aratat existenta unei fisuri in PSD, care va regla si va desparti apele in partid. PSD e condus acum de oameni din PRM si de la fostul PDL, iar in partid nu exista decizia celor care au formatie de stanga", a mai spus Mihai Chirica.Premierul Mihai Tudose a anuntat luni seara, dupa sedinta CEx, ca propunerea sa de restructurare a Guvernului va fi discutata in Comitetului Executiv National (CExN) al PSD de la finalul lunii ianuarie, de la Iasi.¬