Niculae Badalau, despre Carmen Dan: Doamna ministru conduce foarte bine ministerul, cu o mana de barbat

Intrebat despre cazul agresorului sexual angajat al Politiei Rutiere, Niculae Badalau a declarat: "Cred ca sunt oameni bolnavi. Daca asta s-a intamplat intr-o structura a Politiei, s-ar impune o mai buna verificare psihologica. Doamna ministru conduce foarte bine ministerul, cu o mana de barbat, dar va dati seama ca se intampla si astfel de lucruri".Aproape trei sute de politisti au fost mobilizati, in ultimele trei zile, pentru cautarea barbatului care a agresat sexual doi copii in liftul unui bloc din cartierul Ghencea si au fost date publicitatii imagini cu acesta, suprinse de camarele video din bloc. De asemenea, politistii au gasit si alte camere de supraveghere care l-au surprins pe barbat.Agresiunea a avut loc vineri, cand doi copii in varsta de cinci si noua ani au fost agresati sexual in liftul unui bloc din Ghencea. Cand au scapat, copiii au povestit parintilor ce au patit, iar acestia au depus o plangere la Sectia 22 din Capitala.Barbatul a fost prins de politisti luni dimineata. Agresorul este politist in cadrul Brigazii Rutiere a Capitalei, iar la audieri a recunoscut faptele. El ar fi fost recunoscut de catre colegii sai, care l-au denuntat duminica dupa-amiaza.Politistul se numeste Eugen Stan si lucreaza de 10 ani in Brigada Rutiera, fiind transferat de la Jandarmerie pe un post de sofer al unui sef din Politie, este casatorit si are doi copii.Anul trecut ar fi incercat sa violeze o femeie, iar in 2012 ar fi abuzat sexual o fetita, tot in Sectorul 6 al Capitalei.